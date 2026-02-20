¡ÖÎ¾ÌÜ¤Ï¼ºÌÀ¡×¡Ö´é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¼º¤¦¡×Âç»ö·ï¤Ë¡ÄÇå½þ¶â¤Ï3²¯±ß¡¢55ºÐ½÷À¤Ï¤Ê¤¼¡ÖÍ§¿Í¤Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¡×¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡©¡ÊÊ¿À®21Ç¯¡¦³¤³°»ö·ï¡Ë
¡Ö°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¡Ê¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤Î²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¡½¡½¡£
¡Ú¤â¤Ï¤äÊÌ¿Í¡Ä¡Û¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÁ°¤Î¡Ö¾Ð´é¤¬Èþ¤·¤¤Èà½÷¡×¢ª¶ô¤ï¤ì¤Æ¡È´é¤â¼êÂ¤â¼º¤Ã¤¿¡É¡Ö»ö¸ÎÄ¾¸å¡×¡Ú¾×·â²èÁü¡Û
¡¡ËÜÆü2·î20Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤ª¤µ¤ë¤Î¥Ù¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ²º¤Ê°ãÏÂ´¶¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
ËÜÆü¸ø³«¡Ø¤ª¤µ¤ë¤Î¥Ù¥ó¡Ù¡Ê²èÁü¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¿¹¤ËÐÊ¤à¹âµéÊÌÁñÃÏ¡£Âç³ØÀ¸¥ë¡¼¥·¡¼¤ÏÍ§¿Í¤È¤È¤â¤Ëµ¢¾Ê¤·¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÍÄ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤Ë°é¤Ã¤¿¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¡È¥Ù¥ó¡É¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¡£¥×¡¼¥ë¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ÊµÙ²Ë¡£´°àú¤Ê¤Ï¤º¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡½¡½¤¤¤Ä¤â¤Ï¸¤¯°¦¤é¤·¤¤¥Ù¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤¤¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ²ÈÂ²Æ±Á³¤À¤Ã¤¿¥Ù¥ó¤«¤éÉ¬»à¤ËÆ¨¤²¤ë¥ë¡¼¥·¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤¼Èà¤Ï¶§Ë½²½¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï·à¾ì¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ï·è¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡2009Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡Í§¿ÍÂð¤òË¬¤ì¤¿½÷À¤¬¡¢»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤ËÆÍÇ¡½±¤ï¤ì¡¢´é¤ä¼ê¤Ë²õÌÇÅª¤ÊÂ»½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Á´ÊÆ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡Ö¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼½±·â»ö·ï¡×¤Î¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò¡¢Ê¸¸Ë¿·´©¡Ø±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤Î¼ÂÏÃ·¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖÈà½÷¤ò¡Ä¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¡Ä¡×
¡¡¡ÖÈà¤¬¡ÄÈà½÷¤ò¡Ä¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¡Ä¡×¡£2009Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¤Ç¿Íµ¤¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¥È¥é¥Ó¥¹¤¬»ô¤¤¼ç¤ÎÍ§¿Í¤ò½±¤¤¡¢Èà½÷¤Î´é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¼º¤ï¤»¤ë»´»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡12Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¨»´¤Ê½±·â¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¥Á¥ã¡¼¥é¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£»ö·ï¤«¤é10¿ôÇ¯¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥È¥é¥Ó¥¹¡ÊÅö»þ14ºÐ¡Ë¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¥µ¥ó¥É¥é¡ÊÅö»þ70ºÐ¡Ë¤«¤é¿¼¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Íº¤Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï·Ù´±¤Ë¤â°§»¢¤¹¤ë¿Íµ¤¼Ô¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äCM¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸°¤ò»È¤Ã¤Æ¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢¼«Ê¬¤ÇÃåÂØ¤¨¤ò¤·¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤ÃÎÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·2009Ç¯2·î16Æü¡¢¥È¥é¥Ó¥¹¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¶§Ë½²½¤¹¤ë¡£¥µ¥ó¥É¥é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥é¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¡ÊÅö»þ55ºÐ¡Ë¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥µ¥ó¥É¥é¤Ï¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¡¢¥·¥ã¥Ù¥ë¤Ç¥È¥é¥Ó¥¹¤ò²¥¤ê¡¢ÆùÀÚ¤êÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ó¥¹¤Î¹¶·â¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èá»´¤Ê½±·â¤Ï12Ê¬´ÖÂ³¤¡¢911¤ËÄÌÊó¤·¤¿¥µ¥ó¥É¥é¤Ï¡ÖÈà¤¬¡ÄÈà½÷¤ò¡Ä¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¡Ä¡×¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é¹ð¤²¤¿¡£
¡ÖÎ¾ÌÜ¤Ï¼ºÌÀ¡×¡Ö´é¤ÎÂçÈ¾¤ò¼º¤¦¡×¤³¤È¤Ë
¡¡¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù´±¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥È¥é¥Ó¥¹¤ò¼Í»¦¤¹¤ë¤¬¡¢¸½¾ì¤Ï»´Øë¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Ê¥Ã¥·¥å¤ÏÎ¾¼ê¡¢É¡¡¢Î¾ÌÜ¡¢¿°¡¢´é¤ÎÃæ¿´¹ü³Ê¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ï°å»Õ¤ò¤â¶ÃØ³¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î½Å½ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤Î¸å¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ï¿ô¡¹¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¤Î7»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö³°²Ê¼ê½Ñ¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î´éÌÌ°Ü¿¢¼ê½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ2011Ç¯¤Ë¤ÏÎ¾¼ê¤Î°Ü¿¢¼ê½Ñ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ê½Ñ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤ÏÂ¡´ïµñÀäÈ¿±þ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÅêÌô¤È¡¢µ¡Ç½²óÉü¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÀ¸³¶Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿¿Áê¤Ï¡Ä
¡¡»ö·ï¤«¤é¤ª¤è¤½3Ç¯È¾¸å¤Î2012Ç¯11·î¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ï¤ª¤è¤½400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯6ÀéËü±ß¡Ë¤ÎÇå½þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ÎÇå½þ¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Î¼õ¤±¤¿½ý¤¬´°Á´¤ËÌþ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤¼¥È¥é¥Ó¥¹¤ÏÆÍÁ³¶§Ë½²½¤·¤¿¤Î¤«¡£»ö·ï¸å¤Î¸¡»ë¤Ç¡¢¥È¥é¥Ó¥¹¤ÎÂÎÆâ¤«¤é¡Ö¥¶¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦¹³ÉÔ°ÂºÞ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥é¥¤¥àÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ó¥¹¤Ë¥µ¥ó¥É¥é¤¬ÅêÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿ÌôÊª¤À¤¬¡¢¸¸³Ð¤ä¹¶·âÀ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èá·à¤Î¿¿Áê¤Ïº£¤âÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
