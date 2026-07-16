「これまでは、"ラニーニャ現象"や"エルニーニョ現象"といった気候メカニズムで、日本や世界の猛暑は説明がつきました。しかし近年は、従来の自然現象の枠組みでは到底説明がつかない異常事態が、地球規模で起きています」【写真】地球温暖化を加速させる原因！？ アメリカに建設された巨大なデータセンターこう切り出したのは、気象予報士の高塚哲広さんだ。実際、日本各地は夏本番を前にすでに危険な暑さに見舞われている。