◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）ラウンド１６第２戦 Ｇ大阪２―１浦項（１９日・市立吹田サッカースタジアム）※２戦合計３―２でＧ大阪が準々決勝進出

アウェーでの第１戦（１２日・スティールヤード）を１―１と引き分けたＧ大阪は、ホームでの第２戦で浦項を２―１で振り切り、８強入りを決めた。前半３４分のＦＷデニス・ヒュメットの先制弾と、同４１分のＦＷ山下諒也の４戦連発となる追加点で２点リードも、後半１６分に１点差と迫られた後は大苦戦。今季就任したドイツ人の新指揮官、イェンス・ビッシング監督（３８）は、Ｊ１百年構想リーグ２試合を含め、公式戦４試合目で就任後初の９０分勝利をおさめた。以下は同監督との主な問答。

―試合の総括を。

「まずは次のラウンドに進むことができてたいへんうれしく思う。この国際試合で準々決勝に進めるのは限られたチーム。その中で少し残念なのは２―１という結果。（試合の）内容とは全然異なる数字だ。決めるところで決めきらないと自分たちが苦しい思いをする。チャンスを作ったのなら決めきるということを学びたい」

―就任後初めて９０分で勝利できた要因と、苦戦の要因は。

「自分たちも６５〜７０分までしっかり支配した中でチャンスもたくさん作れた。そこで３、４点目が入っていれば状況も違った。とにかく相手も追いつこうとロングボールを多く使ってきて、ボックス内の守備も強いられた。しかし、あれだけ守れたのは、前回のリーグ名古屋戦（１５日、０―０でＰＫ負け）で１０人になってからも相手に得点させず守り切れた強さ。きょうも全員で戦ってくれた」

―前半の圧倒や、後半の相手のロングボール対策は計算通りだったのか。

「どこでやろうが、これが我々のサッカー。自分たちはとにかくゲームを支配し、ボールを奪われれば素早く奪い返す。強度も必要とされるサッカーだし、要求もある。とにかくきょうは本当にいいパフォーマンスが最初からできたし、ここまでやってきたプロセスをうれしく思うし、しっかりできている。ロングボールは、予測、分析していた中で、相手にフィジカルが強い選手がいて、その特長を出してくると思った。しっかり準備し、選手も驚くことなく戦えていた。世界中どこでもフィジカルの強いチームから守り切るのは簡単ではないが、自分たちの選手がいい準備をした」