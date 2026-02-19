欧州チャンピオンズリーグは決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第1戦が18日に各地で行われた。

ボデグリムト（ノルウェー）が昨季準優勝のインテル・ミラノ（イタリア）を3―1で破る番狂わせを演じた。

クラブ初の本戦出場権を得た今季、1次リーグでは開幕から3分け3敗と6戦を終えた時点で未勝利だったが、残り2試合で大奮起。1月20日にマンチェスターCを3―1で破ると、同28日にはAマドリードを2―1で制し、プレーオフ進出を決めていた。

そのマンチェスターC戦での大会初得点を含む2発を皮切りに、Aマドリード戦でも得点を挙げていたFWカスパー・ホグが、この日も前半20分にゴール前での華麗な連携からフリックで先制点を演出するなど1得点2アシスト。全得点に絡む活躍を見せ、先勝に導いた。

欧州連盟（UEFA）公式サイトによるとクヌートセン監督は「今日は少し運が良かった。非常に効率的なプレーを見せたが、今日の我々のパフォーマンスは平凡なものだったと感じている。結果は良かったですが、パフォーマンスは中程度だった」とさらり。インテル・ミラノのキブ監督は「相手が得意で仕掛けてくることは分かっていたが、2度のトランジション（切り替えの早さ）には驚かされた。3分間で2点目と3点目を決められ、点差を縮めるために全力を尽くしたが、残念ながらそれ以上の結果を残せなかった。しかし、まだもう1試合残っている」と第2戦に切り替えた。

一方、ニューカッスル（イングランド）はカラバフ（アゼルバイジャン）に6―1で大勝。イングランド代表FWアンソニー・ゴードンが開始3分の得点を皮切りに前半だけで4得点を挙げ、格の違いを見せつけた。今季の大会通算得点を10に伸ばし、得点ランクでは首位のエムバペ（Rマドリード、13得点）に続く2位につけた。

UEFA公式サイトによると、欧州CLの1試合で4得点した18人目の選手となった。先勝の立役者について、ハウ監督は「前半の彼は本当に素晴らしかった。プレスの起点となり、彼のゴールの多くはボールを持っていない時の彼の姿勢から生まれたものだった。もっと得点できたかもしれないが、非常に良いプレーだった」と称賛をおくった。

▼18日の結果

カラバフ1―6ニューカッスル

ボデグリムト3―1インテル・ミラノ

クラブ・ブリュージュ3―3Aマドリード

オリンピアコス0―2レーバークーゼン