「オオカミが心を許した男、ダダちゃん」と題された、名古屋市にある東山動植物園で撮影された動画が、Instagramで393万回再生を超え話題になっています。飼育員ではない、一般の来園者であるパパとオオカミのティムくんの奇跡のような瞬間とは…！？



【動画】オオカミとパパの交流に驚き！

1歳の息子（ピヨちゃん）を抱っこしながらパパがオオカミ舎にやってきました。すると、オオカミのティムくんは待ち侘びていたかのようにシッポを振りながら飛び跳ねて大喜び。パパの顔のもとへティムくんも顔を近づけ、ガラス越しにペロペロとパパをなめる仕草を見せます。その様子は、まさに『喜びの舞♡』…！



上目遣いでパパを見つめるティムくんに応えるように、パパもガラス越しに顔を寄せます。自然に心を通わせるパパとティムくんに、ママは「もはやお犬様にしか見えない」とテロップを添えます。実は、自宅でシベリアンハスキー2頭と暮らしているとのこと。心を許しているような表情を見せるテイムくんに、パパも心を奪われているようです。



この日だけでなく別の日でも、パパとピヨちゃんを見つけたティムくんは、待ち侘びていたかのようにパパに向かってジャンプ…！舌を出ししっぽを振りながら喜ぶ姿に、ママは「もはや我が子♡」…！



パパが走るとすぐについてきて、オリの中でぴょーんっと大きく跳ねるティムくん。楽しそうに抱っこされながら笑うピヨちゃんと、嬉しそうに走るパパとティムくんの姿に「もう愛おしすぎて連れて帰りたい♡」「ここまで来たら、この男（パパ）がオオカミ説」とママ。



さらに別の日では、パパとティムくんが追いかけっこをして遊んでいると、他の来園者さんたちが集まってくる場面も。ティムくんが心を許し、楽しそうに遊ぶ姿に周りもザワザワ……！スマートフォンを手に、楽しそうなティムくんを撮影する人も現れます。



「とにかく珍しすぎて撮影されるww」とのこと。動画には、「こんな経験された方いますでしょうか？」というコメントと共に、「動物園の年パス買いました（笑）」とママの報告が添えられました。



動画を投稿したママとパパ（＠bokumarley）に話を聞きました。自宅ではシベリアンハスキー2頭(7歳のおじクマくん、3歳のたぬきちくん)と、1歳の息子ピヨちゃんと暮らしています。



ーーティムくんがパパに懐いていると気づいたときのことを教えてください。



「オオカミ舎で初めて会ったときから、ティムは動画のときと同じような感じで懐いてくれました。最初は、常連さんから『ティムは赤ちゃんが好き』と聞いていたこともあり、息子のピヨに反応しているんだと思っていましたが、他の赤ちゃんが来ても、ピヨを抱っこしていなくても走ってついてきてくれました。



私たちが離れようとすると、ティムは私たちが見えなくなるまで見守ってくれたので、私たち家族、とくにパパが大好きなんだと気づきました」



ーーティムくんに好かれたパパのお気持ちは？



「我が家では2頭のハスキーがいて、動物は他種だけど家族なので、もうティムは家族みたいな感じで…本当に愛おしいです。できることならばお家に連れて帰りたいけど、それができないので年パスを購入し、時間があるときはできるだけ動物園に通うようにしています！



ティムと遊ぶことに夢中になり、オオカミのエリアしか周らずに帰るときもあるくらい、本当に可愛いです」



ーーそんなパパとティムくんを見ていたときの、ママのお気持ちは？



「主人と同じで、ティムが私たちになにかを感じて懐いてくれ、私たちが来ると本当に嬉しそうに喜ぶので『連れて帰りたい！』できることなら『直接撫でてあげたい』くらいです」



ーーおじクマ君とたぬきち君に見守られ育つピヨちゃん。愛犬とお子さんとの生活のなかで、楽しいと感じることを教えてください。



「人間と犬という他種ではありますが、本当の兄弟みたいに仲が良く、ピヨが泣けば、兄貴たちがかけつけてくれます。ピヨが遊んでいたり、寝ていれば一緒に見守ってくれるので、一人っ子という感じは全くなく、私自身も初めての子育てですが、一緒に育ててくれてるおかげで心にもゆとりを持ちつつ、子育てができていると感じます。



また、人間からは学べないことや、経験などを兄貴たちが教えてくれるので、それもまたピヨの成長にとっていい刺激になっていると感じています！」



オオカミと心を交わすパパの微笑ましい動画に、多くのコメントが寄せられました。



「『年パス買いました』の、オチが好き♡たくさん会いに行ってあげてください！」

「うちの旦那は、フラミンゴです！群れでやってきます（笑）」

「私は水族館のチョウザメに集団ストーキングされましたww」

「前世が元飼い主かもね」

「ダダちゃん（パパ）飼育員じゃないですよね！？連れて帰ってあげて！！と言いたくなります（笑）」



Instagram（＠bokumarley）では、ピヨちゃんとシベリアンハスキーのおじクマ君とたぬきち君が愛情たっぷりに育つ、仲睦まじい日常を見ることができます。また、キセキを起こす男「キセキノナカウラ」として、プロスケーターで活躍するパパ。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）