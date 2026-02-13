【「SMASH」限定 ダイヤモンドメタリックカラーズ】 2月25日より順次発売予定 価格：1,980円

ぺんてるは、シャープペンシル「スマッシュ」の限定モデル「ダイヤモンドメタリックカラーズ」を2月25日より順次発売開始する。価格は1,980円。また、同仕様のケースを含むシャープペンシル替芯「Pentel Ain」の限定シークレット企画第2弾も同日発売される。

「スマッシュ」は1987年の発売以来、愛されてきたシャープペン。近年では、その書き心地やデザイン性がSNSでも話題となり、若者を中心に再評価されている。

今回発売される限定モデルは、半ツヤ仕上げで自然な光沢と高級感のある「ブルーダイヤモンドメタリック」と鏡面仕上げで鏡のような光沢のある「ダイヤモンドメタリック」の2種類。また、限定ペアデザインの消しゴム「Pentel Ain 消しゴム」も同時発売される。こちらはスリーブに特殊な印刷加工を施し、「ダイヤモンドメタリックカラーズ」としてデザインを統一しており、スマッシュと一緒に楽しめる。なお、消しゴムの価格は1個88円。



