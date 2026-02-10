現場の「もしも」を逃さない！高解像度ボディカメラ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、IP68防水と赤外線暗視に対応し、最大3200×1800の高解像度で現場状況を昼夜問わず鮮明に記録できるボディカメラ「400-CAMBD001」を発売した。
■証拠力を高める高解像度録画
最大3200×1800の高解像度録画に対応し、人物の動きや現場の状況を細部までクリアに記録できる。200万画素の高感度CMOSセンサーと広角140°レンズにより、視野の広さと映像の鮮明さを両立。トラブル発生時の状況確認や、業務記録の信頼性向上に大きく貢献する。
■赤外線暗視で、夜間も逃さない
赤外線モードを搭載しているため、暗所や夜間でも撮影が可能。照明が確保できない現場や、夜間巡回、警備業務でも安定した記録を実現する。昼夜を問わず「撮れない瞬間」を減らし、常に安心できる記録体制を構築できる。
■IP68準拠、防水・防塵の安心設計
防水・防塵性能は最高等級のIP68に準拠。雨天や粉塵の多い環境でも安心して使用できる。屋外作業や工事現場、警備、点検業務など、過酷なシーンでも機器トラブルを気にせず運用できるタフな設計だ。
■緊急時にも安心のブザー機能搭載
本体には緊急時に周囲へ危険を知らせるブザー機能を搭載している。トラブル発生時や不測の事態に、ワンアクションで大きな音を鳴らすことができ、周囲への注意喚起や迅速な対応を促す。記録するだけでなく「身を守る」機能も備えている点は、現場作業や警備業務において心強いポイントだ。
■装着自由度の高い2WAY固定方式
クリップ留めとマグネット留めの2WAY装着に対応。服や装備、金属部分など、使用シーンに応じて柔軟に取り付けられる。約148gの軽量設計と内蔵バッテリーにより、長時間装着しても負担になりにくく、実用性の高いボディカメラだ。
■製品仕様
最大3200×1800の高解像度で現場状況を昼夜問わず鮮明に記録できるボディカメラ「400-CAMBD001」
最大3200×1800の高解像度で現場状況を昼夜問わず鮮明に記録できるボディカメラ「400-CAMBD001」
