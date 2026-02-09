「AIフェイクニュース」で選挙工作か　立候補予定者を警察告発　地方選前の韓国で初摘発　

韓国で来る6月3日投開票の統一地方選挙が約4カ月後に迫る中、選挙管理委員会が一人の立候補予定者をディープフェイク映像を利用した虚偽事実公表の疑いで警察に告発した。2023年末に関連法が新設されて以降、初めての告発事例となる。

2月9日、中央選挙管理委員会によると、蔚山南区（ウルサン・ナムグ）選挙管理委員会は公職選挙法違反の疑いで立候補予定者A氏を警察に告発した。

A氏は「外国の有名時事週刊誌が○○の発展を導く人物としてAを選定した」などとする虚偽のディープフェイク映像を制作した後、これがAIによって制作された事実を映像に表記しないまま、自身のSNSに掲載・拡散した疑いを受けている。問題の映像は、AIで実装したアナウンサーがニュースを報道する形式だったと伝えられている。

韓国における現行の選挙法では、ディープフェイク映像であることを表示せず、当選を目的として候補者または候補者になろうとする者に有利な虚偽事実を公表した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン（日本円＝約535万円）以下の罰金が科される。

中央選挙管理委員会は「2023年に選挙法上、ディープフェイク映像などを利用した虚偽事実公表罪が新設されて以降、初の告発事例」と説明した。

また、選挙管理委員会は、告発とは別にA氏に対して500万ウォン（約53万円）の過料を科した。選挙法上、誰であっても選挙日90日前（3月4日）までに選挙運動のため、実物と区別が困難な仮想の音声・画像・映像を活用する場合、AIで制作された仮想情報である事実を表示しなければならない。選挙日90日前から選挙日までは、AI技術などを利用したディープフェイク映像などの制作・編集・流布・上映・掲載が禁止される。

選挙管理委員会は「地方選挙を前に、違法なディープフェイク映像などの拡散を遮断するため、ディープフェイクなど虚偽事実公表・誹謗特別対応チームを運営している。今後も有権者の正しい判断を妨げ、選挙の公正性を毀損するディープフェイク映像などの流布者に対して強力に対応していく方針だ」と強調している。

（記事提供＝時事ジャーナル）