¡Ô¤³¤ì¤Ï¸øÌÀ¤Îæ«¡ÕÃæÆ»49µÄÀÊ¡È»´ÇÔ¡É¤Ç¤â¡Ò¸øÌÀ¤Ï¥×¥é¥¹4¤ÇºÇÂçÌîÅÞ¡Ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹127¤ÎÎ©·û¤Ë¹ñÌ±¼º¾Ð
¡¡¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ¤Ç316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÁªµó¤«¤é¥×¥é¥¹125ÀÊ¤ÈÎò»ËÅªÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿½°±¡Áª¤Ç¡¢ËÝ¤Ã¤ÆÎò»ËÅªÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡£¤·¤«¤·¡¢¼ºÇÔ¤Ë¤â¸«¤¨¤¿ÃæÆ»·ëÀ®¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡È¾¡Íø¡É¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¸øÌÀÅÞ¡×¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ·Ð¡×¤ÊÃæÆ»¤Î2¿Í
¡¡¤«¤Ä¤ÆÌ±¼çÅÞÂåÉ½¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç¤â´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤¿²¬ÅÄ¹îÌé»á¡Ê72¡Ë¤¬»°½Å3¶è¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÎ©·ûÁÏÀß¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë»ÞÌî¹¬ÃË»á¡Ê61¡Ë¤¬ºë¶Ì5¶è¤ÇÍîÁª¡£Á°¼Ô¤ÏÈæÎã¶è¤È¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸å¼Ô¤Ï½ÅÊ£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Éü³è³ð¤ï¤º¤ËÍîÁª¡£Ä¹¤é¤¯¡ÈÌ±¼çÅÞ¡ÉÍ×¿¦¤òÌ³¤á¤¿2¿Í¤¬¡È¤¿¤À¤Î¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡Ê68¡Ë¤³¤½¡¢ÀéÍÕ14¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤òÂà¤±¤Æ°ÕÃÏ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê³«É¼¸å¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØÁªµó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÎ©·û¤È¸øÌÀ¤Î¹çÎ®¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÇÔ°ø¤Ëµó¤²¤Ä¤Ä¡¢
¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼«ÂÎ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢º£Âç¤¤Ê²ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î°ã¤¦¹Í¤¨Êý¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¼ï²Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¤âÃæÆ»·ÑÂ³¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÌîÅÄ»á¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿ÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ê74¡Ë¤â¡¢
¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î°ì¤Ä¤Î¤¦¤Í¤ê¤ò¤³¤ì¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Á¤é¤ÏÃæÆ»¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½ª»Ï¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¤À¤Ã¤¿ÌîÅÄ»á¤È¡¢¤É¤³¤«Á°¤ò¸þ¤¤¤¿ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ë¤â¸«¤¨¤¿ÀÆÆ£»á¤È¡¢2¿Í¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢ÃæÆ»¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÇÔ¤È¸À¤¨¤ë49µÄÀÊ¤À¤¬¡¢µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Î¤ÏÎ©·û¤À¤±¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢148µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤À¤Ã¤¿Î©·û¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃæÆ»¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï21µÄÀÊ¤Î¤ß¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹127¡£°ìÊý¤Î¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢24µÄÀÊ¤«¤é¥×¥é¥¹4¤Ç28µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¸øÌÀ·ÏÎ©¸õÊä¼Ô28¿ÍÁ´°÷¤¬ÅöÁª¤·¡¢¤¦¤Á¤Î24¿Í¤¬ÈæÎã¶è¤Ç¤ÎÅöÁª¤È¡¢ÃæÆ»¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÈæÎãÉ¼¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸øÌÀ¤ËÎ®¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö³ÆÁªµó¶è¤ÇÎ©·û½Ð¿È¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¸øÌÀ½Ð¿È¤Î¸õÊä¼Ô¤òÈæÎã¶è¾å°Ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°²óÆ±ÍÍ¤Î½¸É¼¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿Î©·û¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ëºö¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒ¤ä¡¢¸øÌÀ¤Ï¡ÈÀï¤ï¤º¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¡É¤â¤Î¡£
¡¡¤·¤«¤â¸øÌÀÃ±ÆÈ¤Ç¤Î28µÄÀÊ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ÎºÇÂ¿³ÍÆÀ¤Ç¡¢Î©·û¤È¤ÏÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤ÆºÇÂçÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÀÆÆ£¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃæÆ»¤È¤·¤ÆÂçÇÔ¤·¤Æ¤â¸øÌÀ¤ÏÂç¾¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡Ô¤³¤ì¤¾¸øÌÀ¤Îæ«¡Õ
¡¡ÌîÅÄ»á¤éÎ©·û¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¾®Àï¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¸øÌÀÉ¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»»ÃÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£µÕ¤Ë¸øÌÀ¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¹½¿Þ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÃæÆ»ºî¤Ã¤Æ°ìÈÖÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸øÌÀ¤À¤Í¡£»²µÄ±¡¤ÎÎ©·û¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸Â³¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤â¤¦Åý¹ç¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£·ë¶É¸øÌÀ¤ÎÍÜÊ¬¤À¤«¤é¡Õ
¡Ô¸«»ö¤Ë¸øÌÀÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤é¤ì¤¿Î©·û¡£ÈæÎã1°Ì¤Ë¸øÌÀ¸õÊä¤òÊÂ¤Ù¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¼ºÇÔ¡£¼¹¹ÔÉô¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¤¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤Ï¸øÌÀ¤Îæ«¡Õ
¡¡¹çÎ®¤ò¸«¸í¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÎ©·û¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤È¸«¤ë¹ñÌ±¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¡Ø»°¹ñ»Ö¡Ù¤Ç³èÌö¤·¤¿½ô³ëÎ¼¹¦ÌÀ¤Ë½à¤¨¤Æ¡Ô¸øÌÀ¤Îæ«¡Õ¤È¤¹¤ë¡¢²¿¤ä¤é¾å¼ê¤¤¤¤¤¤Îã¤¨¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¿¤óÃæ¤ÎÆ»¤È½ñ¤¤¤ÆÃæÆ»¤Ç¤¹¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤¿ÌîÅÄ»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤ÎÆ»¤Ë¤Ï»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡£