この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【リブート】第３話ドラマ考察 夏海がコロされていない理由!!一香にリブートしてる証拠!!TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。TBS日曜劇場『リブート』をめぐる考察で、特に視聴者の間で有力視されている「早瀬夏海（山口紗弥加）は殺害されておらず、幸後一香（戸田恵梨香）にリブートしている」という説について、第3話で明らかになった新事実を基に深掘りした。



動画で最も重要な証拠として挙げられたのが、夏海の経歴である。これまで会計コンサルタントとされていた夏海が、一香と同じ「公認会計士の資格を取得していた」ことが第3話で判明した。これにより、夏海が一香にリブートした場合でも、その専門的な仕事を引き継ぐことに何ら支障がないという状況が生まれ、リブート説の信憑性が格段に高まったと解説している。



さらに、一香の言動の端々に“夏海らしさ”が表れている点も指摘された。早瀬陸（鈴木亮平）から「夏海一筋だった」と告げられた際に嬉しそうな表情を浮かべたことや、夏海のスマートフォンが見つかった際に顔を伏せたことなど、一香のリアクションが単なる協力者ではなく、当事者である夏海本人であることを示唆しているという。



また、夏海が殺される動機が見当たらない点も強調された。事件の鍵となる10億円が手つかずのまま発見されたことで、金銭目当ての犯行である可能性は低い。合六（北村有起哉）の組織も夏海殺害の犯人を探しており、組織的な犯行でもない。これらの状況から、「夏海を殺す合理的な理由を持つ人物がいない」ため、夏海は死んでいない、つまり一香にリブートしたと考えるのが自然だと結論付けた。



物語の核心に迫るこれらの考察は、登場人物たちの複雑な関係性と謎に満ちたストーリーに新たな視点を与えている。夏海と一香、そして儀堂の関係性が、今後の展開の鍵を握っていることは間違いないだろう。