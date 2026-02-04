この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「『ルサンチマン』おじさん、『ルサンチマン』おばさんにならない方法」と題した動画を公開。弱者が強者を妬む「ルサンチマン」という感情について、現代社会に即した新たな解釈を提示し、他人との比較から脱却して「本当の強さ」を得るための思考法を語った。



動画の冒頭で茂木氏は、哲学者ニーチェが議論した「ルサンチマン」の概念を紹介。これは、弱い立場の者が強い立場の者を怨みに思い、「自分が努力して成長するんじゃなくて、相手の方を引きずり下ろすことで、自分の立場をより強くしようとする」心理だと解説した。しかし茂木氏は、この古典的な「弱者対強者」という二元論は現代にそぐわないと指摘。「現代的にアップデートされてもいいんじゃないか」と述べ、現代におけるルサンチマンは「個性」の問題として捉えるべきだと主張する。



茂木氏は、人にはそれぞれ得意なことや苦手なことがあり、世間からの評価は「天気みたいなもんで、自分ではコントロールできない」と語る。その上で、ルサンチマンに陥る原因は、世の中を権威や肩書といった「上下関係」で捉え、他者と自分を比較してしまうことにあると分析した。この思考の罠から逃れるためには「自分であること、これでいい」と現状を肯定し、「他人との比較じゃなくて自分らしくあること」に集中するのが重要だと説く。



最後に茂木氏は、「本当の強さ」とは「他人と安易に比較するんじゃなくて、一人ひとり、一つ一つがかけがえのない個性を持ってるっていう形」で世界を見ることだと結論付けた。他者をフラットに捉え、それぞれの価値を認めることがルサンチマンを乗り越える鍵であると示し、視聴者に思考の転換を促した。