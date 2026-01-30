第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往路、復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）らが３０日、別府大分毎日マラソン（２月１日、大分市高崎山うみたまご前スタート〜別府市亀川漁港前折り返し〜大分市ジェイリーススタジアムゴール）に向けて現地入りした。

別大マラソンには、箱根駅伝５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日、同８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良のため当日変更で欠場した荒巻朋熈（４年）の５人が出場する。

黒田朝は「朝」、塩出は「塩」など、各選手を表す一文字が大きく書かれた給水ボトルを準備。「女子マネジャーがつくってくれました」と塩出は感謝して話した。各ボトルにはチームメートからのメッセージも書き込まれており、まさに「力水」となる。

黒田朝は昨年２月の大阪マラソンで２時間６分５秒の日本学生記録をマークした。別大マラソンでは２時間９分以内で日本人６位以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内で２８年ロス五輪日本代表選考レース（ＭＧＣ、２７年秋開催予定）の出場権を獲得できる。原晋監督（５８）は「今回、黒田はＭＧＣ出場権を取れれば十分です。気楽に走ってほしい」と話す。

塩出は２４年高知龍馬マラソンに練習の一環として出場し、２時間１９分２０秒で優勝した経験を持つ。「２時間６〜７分台が目標です」と前向きに話している。

青学大を練習拠点として原監督の指導を受けるＧＭＯインターネットグループ（ＧＭＯ）の吉田祐也（２８）、鈴木塁人（たかと、２８）、小野知大（ちひろ、２６）も別大マラソンに参戦する。ＧＭＯは元日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）で念願の初優勝を果たした。青学大も、ＧＭＯも、正月の駅伝の勢いに乗って、マラソンに臨む。

総勢８人の「原軍団」のうち、何人がＭＧＣ出場権を獲得できるか。今年の別大マラソンの大きな見所となる。