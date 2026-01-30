北海道警察は2026年1月30日、北海道日高町に住むバー経営者の松倉俊彦容疑者（49）を殺人の疑いで再逮捕しました。



松倉容疑者は2025年12月31日ごろ、日高町の看護師・工藤日菜野さん（28）の自宅で、工藤さんの首を圧迫し、殺害した疑いがもたれています。



警察によりますと、工藤さんはロープのようなもので首を絞められたとみられ、松倉容疑者の自宅などから複数本のロープが押収されているということです。





松倉容疑者は、逮捕前の任意聴取で工藤さんの殺害をほのめかしていましたが、現在は黙秘しています。松倉容疑者は同年12月31日ごろ、経営するバーの物置スペースの壁の中にある一畳ほどの空間に工藤さんの遺体を遺棄したとして逮捕・送検され、逮捕当時は「遺体を店内の壁の中に入れて隠したことに間違いありません」と容疑を認めていました。

これまでの取材で、工藤さんは12月30日、祖母に「あすは彼氏とゆっくり過ごす。1日は仕事に行く」と伝えていたことや、12月31日午後4時ごろに自宅近くの防犯カメラに映っていたことがわかっています。



しかし1月1日になっても勤務先に姿を現さず、警察が行方を捜査。知人の松倉容疑者から任意で事情を聴いていたところ、1月10日未明、バーの店内から工藤さんの遺体が発見されました。

◇壁の中に遺体が

工藤さんの遺体が遺棄されたのは、バー店内の物置スペースの壁の中でした。壁には木製の板が貼り付けられていて、外すと40センチ四方の四角い穴があったといいます。



穴は壁の内側にある1畳ほどの空間につながっていて、ここに工藤さんの遺体が置かれていました。

◇遺体の遺棄後もバー営業

松倉容疑者は遺体を遺棄したとされる後の1月2日もバーを営業していました。



当時店内にいた客によりますと、松倉容疑者はいつもより暗く冷たい雰囲気で、空気清浄機や換気扇を回す様子が見られたといいます。



さらに客に対し「臭くない？」などと質問する様子も確認されています。



警察は松倉容疑者と工藤さんの関係や、事件の経緯について捜査を続けています。