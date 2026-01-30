ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。日本テレビが3月開催の野球の国際大会、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をめぐって、国内の独占放送権を獲得した米動画配信大手Netflix（ネットフリックス）から中継制作を受託したと発表したことについて私見を述べた。

日本で行われる1次リーグの日本戦4試合含む10試合（国際映像制作）と、米国で開催する準々決勝から決勝までの5試合（日本向けユニ映像制作）の計15試合を担う。

また、日本テレビはネットフリックスと「プロモーションパートナー」として連携することも明かし、開幕特番などを地上波で放送するという。特番などの枠は9枠予定で日時などは今後発表する。また、ニュース番組や情報番組などでも大会について取り上げていく。

堀江氏は同件を受け「ついに日本の地上波テレビ局がNetflixの下請けに」とつづった。このポストに対し「何気にスルーしてたけど、そう言う意味合いあったのか！」「ホリエモンがフジテレビを手に入れていた世界線だけは見てみたい」「なんと！ 時代ですね〜」などと書き込まれていた。