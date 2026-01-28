Xは100万表示に迫る勢い

富士スピードウェイの公式SNSアカウントが、2026年1月24日に同施設で行われた「カーポートマルゼンpresents タイヤ転がしタイムアタック」の様子を写真で公開しました。この様子があまりにシュールであったことから、公式Xでは1月27日時点で100万近いインプレッションを獲得し、多くの反響が寄せられています。

【写真】えっ…これが「シュールすぎる…」珍レースの実際の様子です

このレースを主催するのは、カー用品チェーン店「カーポートマルゼン」です。同社は「タイ〜ヤマルゼン♪」という歌とともに、タイヤを転がすCMがおなじみで、イベントのポスターには「あのCMを富士スピードウェイで完全再現!?」とうたわれています。参加費は無料で、高速コーナー「300R」をタイヤとともに駆け上がるという内容。優勝者には国産タイヤ4本がプレゼントされるとのことです。なお富士スピードウェイは公式SNSアカウントでこのイベントを「レーシングコース無駄遣い大作戦」と称しています。

公式SNSでは実際のレースの様子が写真で公開され、これに対し「まあまあスピード出てそうなのがツボるw」「疾走感半端ない」「これを流し撮りするセンス最高過ぎる笑笑笑」「マジで面白い」「シュールすぎる…」「なんだこれは」といったコメントが寄せられています。