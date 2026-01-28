秋元康プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WA（ショウワ）が3rdシングル『東京ジャンクション』をリリース。現在までに、オリコンの合算シングルランキングや週間シングルランキング、ビルボードジャパンTop Single Salesなど、各種ランキングで１位を達成している。

情報番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にレギュラー出演し、昨年末の『第67回日本レコード大賞』ではSHOW-WA＆MATSURIで新人賞を受賞。人気や実力をじわじわと高めながら、今年1月には平均年齢も37歳にレベルアップした。

2月からは全国ツアー「SHOW-WA 2nd Concert Tour 2026"道"」が始まるなど、今年も目が離せないSHOW-WAの6人にインタビューを実施。レコ大授賞式の感想やドライブデートの思い出、今年の目標などを語ってもらった。

【写真】メンバーの仲良しショット

――『東京ジャンクション』がオリコン週間ランキングで初の1位など、各チャートでランクインおめでとうございます！

全員 ありがとうございます！！

山本 朝のニュースで1位だと知ったんです。僕らはウィークリーでも1位を目指していたので、結果を目の当たりにしたときは「え!? 本当に1位？」って信じられないくらい嬉しくて！

塩田 デイリー１位のときに自己最高の初日売上と聞いて、まずビックリして。「10万枚の目標を達成できるかもしれない」と思って、ヒッ！ってなりました。

寺田 今回のリリースイベントは、初めて行く場所も多くて不安もありましたが、2026年、幸先のいいスタートですね。

塩田 今年は午年だし、僕らも馬のように駆け上がっていけるように！



華やかな歌声が持ち味の塩田が最近ドキドキしたことは「レコ大で披露した口笛。無音の中、僕の口笛から曲が始まるので責任が大きくて。自信はあったんですけど、ちょっと震えました！」



――すでに売り上げ10万枚を超えています！ 昨年11月、カレンダーブック発売のインタビューで言っていた目標を達成しましたね。

山本 10万枚ってハードルが高いなって思っていたんですけど、応援してくださる皆さんのおかげです。

向山 本当にそう。 Ruby（SHOW-WAファン）のおかげやね。オリコンやビルボードジャパン、USENリクエストで1位をいただいて、"三冠獲得"とも言っていただいて。

青山 三冠って、大谷さんくらいすごいかもしれないってこと！？

井筒 さすがに、それはないです（笑）。

寺田 リリースするたびに買ってくれる人が増えて、自分たちの記録を塗り替えられているのもうれしいです。



やるときはやるリーダー・寺田が最近ドキドキしたことは「仕事後にメンバーと別れてから、クリスマスシーズンで混雑する大都会でたけちゃんとバッタリ遭遇。ドキドキしました」



――ファンの方がどんどん増えていますし、日本レコード大賞新人賞でさらに注目度が上がりましたね。

青山 最優秀新人賞のHANAさんは本当にすごかったです。でも......やっぱり、すごく悔しかった。新人賞いただけたのは光栄ですけど、喜ぶだけじゃ今の状況から上がっていけないと思うので。一喜一憂していたら足元を救われちゃうなって、常に危機感を持っています。

向山 満足しちゃダメだよね。これからは「レコード大賞新人賞のSHOW-WA」という肩書きが付くので。メンバーともいつも口を酸っぱくして言い合っているんですけど、その名にふさわしい自覚と責任を持ったないといけないねって。これからは全アーティストがライバル。大先輩の方とも肩を並べて戦っていけるように、気を引き締めたいです。





たまに出る博多弁も◎の向山が最近ドキドキしたことは「帰宅後、愛犬エースを抱いてソファに寝転がっていたとき。エースが僕の顔の前に両手を置いて首を傾げたんです。可愛さにキュンとしました」





――では、新曲『東京ジャンクション』のお話を。ドライブシーンを思い浮かべる歌詞ですが、皆さんドライブデートしたことは？

青山 塩田 寺田 向山 山本 あります！

井筒 えー！！ みんなドライブデートあるの? 僕だけないんだ（笑）。

山本 ありますね。じゅんじゅん（青山）はJリーガー時代、いい車とか乗っていたんじゃない？

青山 選手時代はね。プロサッカー選手ですから、夢を与えないと！

寺田 つっつん（井筒）は電車でデートしていたの？

向山 神奈川出身だから海沿いとか歩いて？ どこ行きよったん？

塩田 タクシーかな？

青山 キックーボード？

井筒 タクシー乗らないし、キックボードでデート行かないでしょ（笑）。

山本 僕らって自分の車でドライブデートしたい！という世代ですからね。やっぱり車でどこか行きたいです。

塩田 大学生や社会人の頃は、その日に合わせたプレイリスト作って遠出しましたね。

青山 プレイリスト!? マメだな！ 僕もドライブデートというか、まだお付き合いしていない子との初デートで迎えに行ったとき、後部座席に5キロのお米を置いたままにしていて......。カッコつかないなと思ったけど、「なんか親近感わく！」と笑ってもらえてポイントアップしたってことがありました（笑）。

向山 家でちゃんとご飯炊くんだねって、安心感があったのかもね。





元Jリーガー・青山が最近ドキドキしたことは「サッカーでいうW杯のような、初めてのレコ大出場。目標の一つだったので、ステージに出るときに『叶った』ってつぶやきました」



――平均年齢37歳ですし、いろいろな経験ありながら歌っているんですね。

塩田 歌は気持ちですからね。パッションだよ！

井筒 はい、なるほど（笑）。ドライブデートって映画とかドラマでしか見たことないですからね。

塩田 でもね、この曲の"ドライブダンス"は一番うまいよ！ つっつん！

井筒 いいよもう（笑）。

山本 Rubyの皆さんもドライブデート好きって人、多いと思うんです。車の中で2人きりになれる空間がありますからね。

向山 けーしー（山本）とドライブしたら、ずっとエロいこと考えてそうだよね（笑）。

井筒 うわー、考えてそうだなぁ（笑）。

山本 ん？ まあ、それはね（笑）。





タレントの元運転手でドライブ好きの山本が最近ドキドキしたことは「年末に配信された特別番組・赤青歌合戦で、まわし一丁になって相撲したとき。センターを賭けた決勝戦は、歌うよりも緊張しました（笑）」





――2月6日(金)からは全国ツアー「SHOW-WA 2nd Concert Tour 2026"道"」が始まります。

塩田 去年は初めてのツアーをRubyのみんなと一緒に経験できたので、ファーストツアーとはまた違う、一皮むけたSHOW-WAをお届けしたいです。ツアーのタイトルは「道」。ここまで歩んできた道を経て、SHOW-WAとしての道を進んで......。あれ？ 途中で話すこと消えた（笑）。

向山 はい、続きですね（笑）。僕らは六人六様、バラバラの職業を経て、SHOW-WAという道に辿り着いて。このツアーを成功させて、さらに先の道が『東京ジャンクション』のように分岐して、いずれは日本武道館や紅白歌合戦といった大きな道に進んでいきたい。そんな決意を込めています。

山本 初開催の北海道、群馬、長野。そして僕の出身地・奈良など、行く場所も増えました。新たなチャレンジなので、たくさんの方に来てもらえたら嬉しいです。

向山 今回は平日公演が多いんですよ。僕ら自身もどうなるのかドキドキですが、一つ一つの公演を大切にして、全集中でしっかり遂行したいです。セットもパワーアップさせていただいたので、そこも楽しみにしてください！

――2026年、グループとしての目標は？

寺田 『東京ジャンクション』を誰もが口ずさむようなヒット曲にすること。セカンドツアーを軌道に乗せて、その先に日本武道館が待っていたらいいなと。そして、僕らが目標にしている紅白歌合戦に出て、またレコ大の場に戻って来られるような道を突き進みたいです！

山本 おおー、リーダーっぽい！

塩田 おおー！ 今年は紅白行きます！

山本 言霊だもんね。じゅんじゅんが過去形にするといいいんだよって言ってたので、「紅白出たい」じゃなくて、「出た」「出る」って言うようにしています。

青山 そう！ 「今日お酒飲んだ」って言ったら絶対飲めるんだから！

寺田 え？ そういうことなの!?（笑）。

青山 「10万枚！」って言い続けて結果につながったじゃないですか。道は開けてきているので、各々が責任を持って発言して行動するように心がけ、一歩ずつ進んでいきたいです。

井筒 今までのSHOW-WAは、未経験だけど頑張る姿を見守ってもらってきたと思うんです。でも今年は「ライブが楽しかった！ 行ってよかったな」と言ってもらえるようなクオリティを目指したいです！



車の運転経験はある井筒が最近ドキドキしたことは「韓国語検定を受けたんですけど、発表の瞬間はドキドキでした。結果は......また頑張ろうということで、諦めずに今年も挑戦したいです！」



――では、個人の目標も教えてください。

向山 北九州市観光大使をさせていただいているので、地元・福岡や九州での活動を増やしたい。SHOW-WAというグループを知っていただけるように、好きになっていただけるように、九州は僕が盛り上げます！

山本 歌やダンス、MCも全部スキルアップ。それと、今年4月の舞台『ビショップマーダーケース』に挑戦させていただくので、グループ活動も疎かにせず、すべてをしっかりやり切りたいです！

井筒 資格を取りたいです。今は、中継車から電波を飛ばせる「陸上特殊無線技士一級」を持っていますが、ビールが好きなのでビール検定を狙っています。教材は用意したので、頑張って勉強します！

青山 僕はSHOW-WAの青山隼として築き上げてきたものにおごらず、歌やダンスのスキルアップはもちろん、日々努力を惜しまず「一生懸命に頑張り続けるじゅんじゅん」であり続けることが最大の目標です。また、今年はワールドカップイヤーなので、サッカー関連のお仕事で同世代の仲間たちとまた絡めたら最高ですね。

寺田 プロ野球の始球式に出ること。出身地・愛知県にあるバンテリンドームで投げたいです。

――寺田さん、野球のイメージ全くないのですが......。

寺田 だからこそ、出たらビックリですよね？ ちゃんと練習しますし、小学校のときはソフトボールをやっていたので。かつてはうちの青山さんが始球式を経験されているので、次は僕が投げます！

塩田 僕はバラエティー力を磨きたい。あとは、正座ができるようになりたいです。高校生まではできたはずなんですけど、今は５秒キープするのが限界で（笑）。ちゃんと座れるように頑張ります！



集合カットの撮影時は隙さえあれば互いをくすぐり合い、笑顔が常に絶えないSHOW-WA



■SHOW-WA（ショウワ）

「夢をあきらめるな！オーディション」で3000人以上の中から選ばれた秋元康プロデュースの6人組昭和歌謡グループ。2024年9月に『君の王子様』でデビュー。『ぽかぽか』（フジテレビ系）レギュラー出演中。最新シングル「東京ジャンクション」発売中！セカンドツアー「SHOW-WA 2nd Concert Tour 2026"道"」は、2月6日(金)の仙台・東京エレクトロンホール宮城の公演から始まり、全国9都市で開催予定。最新情報は公式ホームページをチェック！

公式X【@SHOW_WAofficial】

公式Instagram【@show_waofficial】

公式YouTubeチャンネル「SHOW-WA Official Channel」

取材・文／釣本知子 撮影／後野順也