【判決】「どこまでできるのかなって」裁判官が喝破した児童8人わいせつ保育士の“歪んだ動機”

８人の男児へのわいせつ行為で起訴

「私は以前から、未成年の男性に性的関心がありました」

勤務していた保育園で、男児に性的暴行を加えたり、わいせつな行為に及んでいた元保育士は、取り調べでこう供述したという。

’25年12月23日、東京地裁で、元保育士・山城広太被告（31）に判決が下された。

東京都墨田区内の保育園に勤務していた山城被告は、（起訴された順に）A〜H君、８人の男児に対する不同意わいせつと不同意性交等の罪に問われていた。

村田千香子裁判長は、「保育士の立場を悪用した卑劣極まりない犯行であり、常習性も顕著である」として、「懲役13年（求刑15年）」を言い渡したのだった。

裁判で山城被告は、７人の男児への罪を認める一方で、園内の防犯カメラの解析から犯行が発覚したC君への犯行だけは、「（わいせつな行為は）やっていません」と主張している。判決ではC君への犯行だけは「合理的な疑いが残る」として無罪となった。

村田裁判長は、無罪とした理由を、こう述べている。

「（防犯カメラの映像では）Cの体の一部が書棚に隠れていることもあり、被告人が左手親指あたりを複数回、動かした部位が、Cの陰部であるとまで認めることはできない」

その結果、判決は当時３歳から６歳の男児７名に対する、不同意性交等４件、不同意わいせつ４件の罪に対するものとなった。犯行は’23年11月〜’24年８月と１年以上に及び、その間には園内で、「児童との接し方」に関する研修もあったというが、山城被告の犯行を止めることはできなかった。この点について判決では「長期間、矯正施設に収容することは免れない」としている。被害に遭った男児はみな、山城被告に懐いていたという。

事件が発覚したのは、’24年８月のことだった。

A君が「（山城被告に）下半身を舐められた」と話したことから、父親が警察に相談。10月９日、警視庁向島署が山城被告を不同意性交等の疑いで逮捕したのだ。

その捜査のなかで園内の防犯カメラを解析したところ、次々と余罪が発覚した。さらに報道を見て、「自分の子どもも被害に遭っていた」と警察に申告した保護者もいた。この保護者は、事件直後に息子から被害に遭ったことを聞いていたものの、「子どもの勘違いではないか」と思い、保育園に相談しなかったのだという。

「先生、やってるの？」

山城被告は、現場となった保育園に’19年から勤務していたが、逮捕前の’24年９月に自主退職している。起訴されたのは’23年以降の犯行だが、勤務開始直後からすでに「息子が触られたと話している」などと保護者からのクレームがあり、園からの聞き取り調査が行われていた。逮捕されるまで５回ほど行われた園からの聞き取り調査について、山城被告はこのように振り返っていた。

「園長さんから、園児が言ってることに対して、何かやったのかって聞かれましたが、やってないと否定しました。また、『誰々の下半身を舐めてないよね？』と聞かれたときも、やってないと否定しました。子どもとの接し方とかについて、具体的な注意や指導はなかったと思います」

男児にわいせつな行為を始めたきっかけは何だったのか。山城被告は弁護人の質問に答えるかたちで、このように述べていた。

「お昼寝の時間だったんですが、寝ている間、無意識に下半身を触る子がいました。この行為自体は珍しいものではありません。私は、ダメだよという意味でその手をどかせたりしていましたが、偶然、下半身に手が当たってしまったのです。『触ってしまった』という、そのときの興奮が忘れられず、『もっと触りたい』と思い、お昼寝の時間を狙って、男児の下半身を触るようになりました」

それ以降、「自分に懐いていて、おとなしく、周囲に言わない男児」を狙って、犯行に及ぶようになったのだという。

また、被害者のなかには自分がされていることの意味がわからず、遊んでいるのだと思っていた男児もいたようだ。犯行を捉えた防犯カメラの映像には、男児が笑いながら「先生、（性的な行為を）やってるの？」と話している音声が残っていたという。

それだけに、被害男児の保護者たちは、将来自分の息子が性被害に遭ったと認識したときの影響を心配していた。保護者の１人は、意見陳述で山城被告への怒りをあらわにしていた。

「どこまでできるのかなっていう」

「私たちはいま、いつか息子の笑顔は消えてしまうかもしれない、という不安を抱えて生きています。息子がいつも通り笑っていても、これは本当に心からの笑顔なのだろうか、どこかで無理をしていないだろうかと、毎日息子の表情を心配して見つめてしまうのです。

この将来への不安こそが、被告人が私たちに与えた最も残酷な精神的苦痛です。事件は終わっても、私たち親としての苦悩は一生涯続くのです」

公判で、山城被告は犯行の動機について、こう述べていた。

「初めは触っているだけで満足していましたが、自分のなかでエスカレートしてしまって、どこまでできるのかなっていう、なんか、やってみたいなっていう欲求から、そういうふうにしてしまいました」

「性的欲求を満たす」ことより、ここまでできたという「達成感」を得たかったと主張する山城被告を、村田裁判長は量刑の理由の中で「性的欲求が制御できなかっただけ」だと断じた。

「被告人は動機を問われても、やってみたかった、などと曖昧な供述をするに留まるが、性的欲求に基づく犯行であることは明らかであり、勤務先保育所で被告人に対する聞き取り調査が行われた後にも、複数回犯行に及んでいることに照らせば、自身の性的欲求を制御できていない様子がうかがえる」

終始、うつむき加減でボソボソと小さな声で話し、村田裁判長から何度も「もう少し、大きな声で話せますか」と注意を受けていた山城被告。判決を言い渡された後も表情は変わることなく、淡々とした態度で退廷したのだった。

その後、山城被告が控訴することはなく、すでに刑が確定している。刑務所での生活で今後、彼が自身の歪んだ性的嗜好と向き合うことはできるだろうか。

取材・文：中平良