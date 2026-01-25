【鍬】はなんて読む？ひらがな2文字の道具の名前！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「鍬」はなんて読む？ 都市生活をしているとあまり見かけないものです。 農作業を見る機会があった方は、この字にピンとくるかもしれません。 いったい、「鍬」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「くわ」でした！ 鍬は、平たく細長い鉄の板の片側に刃をつけ、反対側に柄をつけた道具です。 田畑を掘り起こしたり、土を平らにならしたり、古くから農作業や土木作業に使われてきました。 用途に応じてさまざまな形の鍬が作られ、その種類は数百種にも及ぶといわれていますよ。 「鍬」という漢字には音読みで「ショウ／シュウ」、訓読みで「すき／くわ」という読みがあります。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部