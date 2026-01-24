歌手の和田アキ子（75）が24日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。自身の歯の手術の現状を明かす場面があった。

以前にもインプラント手術を受けていることを明かしている和田。この日、「右の歯の奥と、左の歯の奥を手術して、歯医者に通って、インプラントっていうのを入れて」と説明。「右の歯の奥は、去年8月に基礎工事っていうか基礎手術して、4カ月待って、12月後半から1月頭にかけてやっと仮歯を入れて」と明かした。

「これまた仮歯を4カ月入れなきゃいけない。ほんでちょっと落ち着いたからって、先週、左の歯の奥の方のインプラントの元（もと）。ドリルみたいなのを入れて。もう歯の根っこがないから」と現在、両方の奥歯がない状態だと明かした。

「両方奥歯がなかったのを気にしてたんだけど」と和田。そんな中、便秘の薬を飲むのを忘れて、飴（あめ）をなめてしまったといい、「“これヤバイかな、いや大丈夫でしょ”って、飴をちょっと（口の中で）左側において、（薬を）右側で飲めばいいと思って、ゴックンしようと思ったら、ちょっと無理だった、ゴックンしたら飴も飲んじゃって。“飴やから胃の中でも溶けるわ”と思って」と苦笑した。