富士山が噴火する」などのデマ情報がSNSで拡散され、自治体が注意を呼びかけています。1日、山開きを迎えた富士山。今、この富士山を巡ってあるデマが…。『富士山噴火した』これは、先月26日に地震発生の直後にXに投稿されたデマ情報です。1日午後5時までに16万回以上表示されています。山梨県防災局 富士山火山防災監矢野久さん「富士山の噴火の兆候はありません。安心して生活、あるいは観光にお越しいただければいいなと」