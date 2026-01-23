シンガーソングライターの大塚愛（43）が22日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・10）に出演。「親子丼に入っているクタクタの玉ねぎ」が許せない理由を明かした。

今回は人気企画「見破レストラン〜許せない飯はどっち？〜」が放送され、大塚とお笑いコンビ「ハライチ」澤部佑がゲストで登場。出題者の大塚は「お茶漬けに入っているポリポリのあられ」と「親子丼に入っているクタクタの玉ねぎ」のどちらかが“許せない飯”とした。

解答者の澤部と「timelesz」の菊池風磨が質問タイムを行った結果、「親子丼に入っているクタクタの玉ねぎ」と答え、残念ながら見破られた。

見破りを許した大塚は「許せない」と悔しそうな表情を浮かべた。許せない理由について「甘いのが基本苦手なんですよ」と明かした。

これに菊池が「親子丼もちょっと甘いですよ」と指摘されると、大塚は「だって親子丼ですよ?親子のハーモニーですよ、これは。なんで玉ねぎ?どこの人?親戚?みたいな。何で邪魔しに来たん?」と止まらず、スタジオは笑いに包まれた。