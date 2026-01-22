¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Û¾¾±ºÍª¿¿¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Ú1¤«·îÍ½Êó¡ÛÎ©½Õ¤Þ¤Ç¤Ë´¨ÇÈºÆÍè¡¡2·î¤ÏÃÈÇÈÅþÍè¤Î²ÄÇ½À­¤¢¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£1·î22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1¤«·îÍ½Êó¤ò´ð¤Ë¡¢2·î¤Ï¤¸¤á¤Ë¤«¤±¤ÆÄã²¹·¹¸þ¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢¤½¤Î¸å¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Ç¾¾±º»á¤Ï¡¢1·î24Æü¤«¤é2·î23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î1¤«·îÍ½Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÊ¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÅìËÌÃÏÊý¤ÈÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Äã²¹¤È¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬50%¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï°ú¤­Â³¤­ÂçÀã¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾±º»á¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÈÎÓÌîÄ£¤¬¹çÆ±¤ÇÎÓÌî²ÐºÒÍ½ËÉ¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤Ë¿¨¤ì¡¢´¥Áç¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£

ÀìÌçÅª¤ÊÅ·µ¤¿Þ¤òÍÑ¤¤¤¿²òÀÏ¤Ç¤Ï¡¢´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡ÖÅìÃ«¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¡×¤¬2·î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¾å¶õ¤Î´¨Îä±²¤¬¥Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¹âµ¤°µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¹ßÀãÎÌ¤¬Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£

°ìÊý¤Ç¡¢2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ëÍ½Êó¥â¥Ç¥ë¤ËÂç¤­¤Ê¤Ð¤é¤Ä¤­¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¾¾±º»á¤Ï¡ÖÍ½Â¬¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ­¤Ï¹â¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢2·î¤Ï¤¸¤á¤Þ¤Ç¤Î´¨ÇÈ¤òÈ´¤±¤¿¸å¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Ê¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Áá¤á¤Î½ÕÅþÍè¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢²ÄÇ½À­¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£

1·î22ÆüÈ¯É½¤Î1¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ï2·î¤Ï¤¸¤á¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤À¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï°ú¤­Â³¤­ÂçÀã¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï´¥Áç¤Ë¤è¤ë²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ïµ¤²¹¤¬Âç¤­¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:22

º£¸å¤ÎÅ·µ¤·¹¸þ¤Þ¤È¤á
01:24

1¤«·îÍ½Êó¤Îµ¤²¹¡¦¹ß¿åÎÌ
02:22

ÀìÌçÅ·µ¤¿Þ²òÀÏ
05:03

¡Úµ¤²¹¤Ï¤¤¤Ä¾å¤¬¤ë¡©¡Û¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ëÍ½Êó¤Ç¸«¤ëº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·

