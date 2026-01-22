¡Ú1¤«·îÍ½Êó¤Þ¤È¤á¡Û¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡© 2·î¤Ï°ìÅ¾¡ÖÁá¤á¤Î½Õ¡×ÅþÍè¤Î²ÄÇ½À¤â¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Û¾¾±ºÍª¿¿¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Ú1¤«·îÍ½Êó¡ÛÎ©½Õ¤Þ¤Ç¤Ë´¨ÇÈºÆÍè¡¡2·î¤ÏÃÈÇÈÅþÍè¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£1·î22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1¤«·îÍ½Êó¤ò´ð¤Ë¡¢2·î¤Ï¤¸¤á¤Ë¤«¤±¤ÆÄã²¹·¹¸þ¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢¤½¤Î¸å¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¾¾±º»á¤Ï¡¢1·î24Æü¤«¤é2·î23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î1¤«·îÍ½Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÊ¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÅìËÌÃÏÊý¤ÈÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Äã²¹¤È¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬50%¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤ÂçÀã¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾±º»á¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÈÎÓÌîÄ£¤¬¹çÆ±¤ÇÎÓÌî²ÐºÒÍ½ËÉ¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤Ë¿¨¤ì¡¢´¥Áç¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÀìÌçÅª¤ÊÅ·µ¤¿Þ¤òÍÑ¤¤¤¿²òÀÏ¤Ç¤Ï¡¢´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡ÖÅìÃ«¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¡×¤¬2·î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¾å¶õ¤Î´¨Îä±²¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¹âµ¤°µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¹ßÀãÎÌ¤¬Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ëÍ½Êó¥â¥Ç¥ë¤ËÂç¤¤Ê¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¾¾±º»á¤Ï¡ÖÍ½Â¬¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï¹â¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢2·î¤Ï¤¸¤á¤Þ¤Ç¤Î´¨ÇÈ¤òÈ´¤±¤¿¸å¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Ê¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Áá¤á¤Î½ÕÅþÍè¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
1·î22ÆüÈ¯É½¤Î1¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ï2·î¤Ï¤¸¤á¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤À¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤ÂçÀã¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï´¥Áç¤Ë¤è¤ë²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ïµ¤²¹¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
1·î22ÆüÈ¯É½¤Î1¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ï2·î¤Ï¤¸¤á¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤À¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤ÂçÀã¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï´¥Áç¤Ë¤è¤ë²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ïµ¤²¹¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
