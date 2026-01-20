〈リアル国宝・鶴松が逮捕〉「トイレ貸せ～」ケバブ店で暴れドア破壊…聖地・浅草での愚行に「大バカ者」「これで鶴松も完全な中村屋だ」の声も

警視庁蔵前署は18日、歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）容疑者（30）を建造物損壊の疑いで現行犯逮捕した。鶴松は18日未明、東京都台東区の飲食店のドアを蹴り壊したとみられている。19日午後7時頃、鶴松は留置先の蔵前署から釈放され、紺色黒のスーツ姿で同署の玄関前に現れた。「この度はご心配とご迷惑をおかけして、大変申し訳ありませんでした。被害者に誠心誠意、対応させていただきます」と頭を下げた。

無断利用して注意をすると、「トイレ貸せー」

社会部記者によると、鶴松は18日午前0時50分ごろ、東京都台東区西浅草のケバブ店でトイレを無断使用したという。店員が鶴松に注意したところ、暴れ始め、出入り口のドアを蹴り壊すなどした疑いがある。調べに対して、鶴松は「酒に酔っていて覚えていない」と供述している。

当時、事件の様子を見ていた近隣の飲食店の男性従業員が振り返る。

「18日の午前1時頃のことでした。パトカーが1台、ケバブ屋の前で止まっていました。酔っ払いが何かやらかしたのかな、という雰囲気で、そのときはまだ野次馬もいませんでした。

夜の浅草ではたまにある光景なので『まぁ、いつものことか』くらいに思っていたのですが、今日のニュースを見て、それが歌舞伎俳優の中村鶴松さんだったと知りましたよ。警察官が来てからは、鶴松さんは大暴れしたり叫んだりするような様子は全くありませんでした。素直に警察の指示に従っている、という感じでしたね」（同前）

事件の被害者であるケバブ店のオーナーに直撃すると、

「何も答えられなくてゴメン。話すべきことがあったら（名刺の連絡先に）電話するよ」

とコメントを控えた。いっぽうで、ケバブ店店主の知人男性はこう話す。

「ケバブ屋の店員が僕に話してくれたんですが、彼が深夜にトイレを無断利用して注意をすると、『トイレを貸せ～』などと叫んで店内で暴れ出したので、ただの酔っ払いだと思ってすぐに110番したそうです。

その時は有名人だとは知らず、ごく普通の迷惑客として対応しただけで、警察官から説明を受けて初めて、相手が歌舞伎俳優だと分かったそうです。また、すでにケバブ屋へ謝罪をしているとも聞いています。

現状、マスコミが多く押し寄せていますが、店側は『全部知らない、分からない』と言って追い返しているようですね。あのケバブ屋さんはオープンしたばかりですし、何より浅草は歌舞伎と縁の深い街ですからね。そのあたりを気遣って、あえて口をつぐんでいるんじゃないでしょうか」

「リアル国宝」とも称されていた鶴松

鶴松は一般家庭の出身ながら、その才能を故・中村勘三郎さんに見いだされ、10歳で部屋子となった異色の歌舞伎俳優だ。ベテラン演芸記者はこう解説する。

「勘三郎さんからは3人目のせがれのように可愛がられ、勘九郎さんや七之助さんを兄と呼ぶ中村屋のホープです。“血ではなく芸”で梨園（りえん）を生き抜くその姿は、“リアル国宝”“リアル喜久雄”とも称されています。

容姿、声、踊り、すべてが一級品で、立ち役から女方、妖怪に至るまで何でもこなすオールマイティーな実力派。近年はフジテレビの密着番組やドラマ、バラエティ単独出演など、メディア露出も急増していました」

昨年9月の自主公演「鶴明会」も大盛況でチケットの売れ行きも高止まりだったという。

「特に18日の『雨乞狐』では、踊りきった直後に雨が降り出し、観客を『神がかっている』と震えさせました。 さらに今年2月には、幹部俳優昇進とともに初代・中村舞鶴への襲名も決定していた。

舞台活動と並行して早稲田にストレート合格するほどの努力家で、品行方正なイメージが強く、私自身は悪いうわさは聞いたことがないんですよ。ただ一部からは事件後に『酒にだらしない』といった噂が聞こえてきました」（同前）

事件当日の18日、浅草公会堂では異変が起きていたという。主役級の「おとく」役を務める鶴松が突如休演。代役の中村莟玉は役が未経験だったため、開演ギリギリまでリハーサルが行なわれたという。

「不可解だったのは、松竹が“体調不良”といった定型句を使わず、理由を明記せずに休演を告知したことだ。これにはファンも騒然とし、死亡説まで流れる事態にまでありました」（同前）

実際、ある歌舞伎ファンは、「通常は休演ではチケット払い戻しはないのです。ところが、今回は払い戻しがあり、それも『なにごと！』となった要素のひとつでした」と振り返る。

「これで鶴松も、名実ともに完全な中村屋の一員になったな」

鶴松の起こした問題について、歌舞伎との関係性が深い浅草からは今後、批判の声が止まらないと予想される。

「そもそも、彼が事件を起こした浅草は、中村屋にとっては『聖地』とも呼べる特別な場所です。中村屋のルーツは江戸時代、浅草・猿若町にあった『中村座』の座元ですからね。勘三郎さんが『平成中村座』を旗揚げしたのも、ここ浅草でした。

当然、観光協会や地元商店街、旦那衆や芸者衆とも公私にわたって縁が深い。それだけに、地元からは『よりにもよって...』と落胆し、『恩返しすべき浅草に泥を塗るとは大馬鹿者だ』なんて厳しい声も聞こえてきますよ。

ただ、皮肉な話もあります。中村屋といえば、鶴松が『兄』と慕う七之助さんも、かつて勘三郎さんの襲名公演中に泥酔してタクシー運転手への暴行事件を起こしていますからね。

我々記者の間では『これで鶴松も、名実ともに完全な中村屋の一員になったな』なんて不謹慎なジョークも梨園関係者のあいだで飛び交っていますよ」（同前・ベテラン演芸記者）

今後の進退について、ある梨園幹部は冷静なコメントをする。

「團十郎（海老蔵時代）の酒席トラブルに比べれば小さい話。死傷者もいない。襲名公演は延期になっても、中止はないだろう。ダメージは少ないはずだ」

鶴松は現在、報道陣の前で謝罪をしたものの、他の問いかけには答えず、黒の乗用車で警察署を後にした。今後、浅草の関係者や歌舞伎ファンらに説明などはされるのか。リアル国宝・鶴松の今後に注目が集まる。

