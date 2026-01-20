µî½¢Ì¤Äê¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤¬WBCÆüËÜÂåÉ½¤Ë°ÛÎã¤ÎÁª½Ð¡¡´Û»³»á¡ÖÆü¤Î´Ý¤ÎÊý¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÃËµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¢¡ º´Çì»á¤â´üÂÔ¡ÖWBC¤Ç¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡NPB¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï16Æü¡¢3 ·î³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™¡×¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô·èÄê¤·¤¿Áª¼ê¤òÈ¯É½¡£¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤éFA¤¹¤ë¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï½êÂ°Ì¤Äê¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Î²òÀâ¡¦´Û»³¾»Ê¿»á¤Ï¡¢°ÛÎã¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ûÌî¤ËÂÐ¤·¡Ö½êÂ°Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤ºÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤³¤«¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆü¤Î´Ý¤ÎÊý¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÃËµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤«¤Ê¤ê´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î²òÀâ¡¦º´Çìµ®¹°»á¤Ï¡Ö·Ð¸³ÃÍ¤âÅöÁ³¤¢¤ë¤·¡¢»î¹ç¤òºî¤ëÃúÇ«¤µ¤äµ»¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WBC¤Ç¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿ûÌî¤ÎÃ´¤¦Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù