¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¼õ¤±¤ë¤«¡¢µî¤ë¤«¡Ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬ÆâÌî¼ê¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡õ¥Ü¥é¥¹»á¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿àºÇ¸åÄÌ¹ðá
¡¡£Î£Ù¤ÎÌ¾ÌçµåÃÄ¤âç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£Æ£Á»Ô¾ì¤Ë»Ä¤ëºÇ¸å¤ÎÂçÊª¤ò½ä¤ê¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¤Ä¤¤¤Ëà¶¯¹Å»ÑÀªá¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¼«·³¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¹äÏÓ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂåÍý¿Í¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¡Ê£·£³¡Ë¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡áÁ°¥«¥Ö¥¹¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥á¥Ã¥Ä¤â¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡áÁ°¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤òÊä¶¯¡£ÂçÊª£Æ£ÁÁª¼ê¤¿¤Á¤Îµî½¢¤¬¼¡¡¹ÍîÃå¤·¡¢»Ô¾ì¤Î»ñ¶â¤âµÞÂ®¤Ë¸Ï³é¤¹¤ëÃæ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¡Ö£µÇ¯Áí³Û£±²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£µ£²²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡¢£²ÅÙ¤Î¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥ÈÉÕ¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ç¯Êð´¹»»¤ÇÌó£³£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£°²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÇË³Ê¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£µåÃÄÂ¦¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ¸øÀµ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¿Ø±Ä¤Ï£·Ç¯·ÀÌó¤òµá¤á¤Æ¸ò¾Ä¤Ïç±Ãå¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡»öÂÖ¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¡¦¥¹¥¿¡¼¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥¯¥é¥Ô¥Ã¥·¥åµ¼Ô¤ÎÊóÆ»¤À¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹Â¦¤Ï¤³¤Î¾ò·ï¤òºÇ½ªÄó¼¨¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤¬àË¡³°¤Ê¾ò·ïá¤Ç»²Àï¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÌµÍý¤Ë¶¥¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÌÀ²÷¤À¡£¡Ö¼õ¤±¤ë¤«¡¢µñ¤à¤«¡×¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹Â¦¤È¤¹¤ì¤Ð¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ò·ï¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î·ÀÌóµ¬ÌÏ¤È¤ÎÎäÀÅ¤ÊÈæ³Ó¤â¤¢¤ë¡£¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯Êð£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ëµé¡£°ìÊý¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÏÇ¯Êð£³£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£°²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢£â£×£Á£Ò¤äÄÌ»»£Ï£Ð£Ó¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¾å²ó¤ë¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Ì¾Ìç¤«¡¢»Ô¾ì¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÂè»°¤ÎÁªÂò»è¤«¡£¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¥Ü¥é¥¹»á¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È»Ô¾ì¤Î½ªÈ×Àï¤òº¸±¦¤¹¤ëÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£