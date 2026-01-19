¡ÚÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Û¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Á⚫︎⚫︎¤ÎËâË¡¡Á¡×¿·ºî¸ø³«¡ª ¥ô¥£¥¢¥Ù¥ë½éÅÐ¾ì
Âè2´ü¤Î½é²óÊüÁ÷¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤äÇÛ¿®¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¡£¤½¤Î¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¡ü¡ü¤ÎËâË¡¡×¤âÂè2´üÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·ºî¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ö⚫︎⚫︎¤ÎËâË¡¡×¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢»³ÅÄ¾â¿Í¡Ê¸¶ºî¡Ë¤È¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡Êºî²è¡Ë¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¡£Í¦¼Ô¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿ ¡É¤½¤Î¸å¡É ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Í¦¼Ô¤È¶¦¤ËËâ²¦¤òÂÇÅÝ¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¡¢Èà½÷¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ÎÎ¹Ï©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ ¡ÉËâ²¦Æ¤È²¸å¡É ¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×Éô¿ô3200ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ÎÂè2´ü¤¬¡¢Àè½µ1·î16Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È ¡ÉFRIDAY ANIME NIGHT¡É ¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÊüÁ÷ÅöÆü¤Ï¡¢X¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¤¬1°Ì¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ö¥Õ¥§¥ë¥ó¡×¡Ö¥·¥å¥¿¥ë¥¯¡×¡ÖÆî¤ÎÍ¦¼Ô¡×¤Ê¤É´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤âÊ£¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î1ÏÃ¡×¡Ö2Ç¯ÂÔ¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¹¥¤¤À¤Ê¡×¡ÖÝî¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¥³¥á¥ó¥È¤¬°î¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜÊÔÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢ABEMA¤äAmazon¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Êª¸ì¼«ÂÎ¤Ï²º¤ä¤«¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÊÔ»ëÄ°¤äSNS¤ÎÏÃÂêÎÌ¤Ç¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê TV ¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Î¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¡ü¡ü¤ÎËâË¡¡×¤âÂè2´üÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·ºî¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÁáÂ®¡¢¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¸«¤¿¼Ô¤ò¹´Â«¤¹¤ëËâË¡¡×¤¬YouTube TOHO animation¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¸ø¼°X¡¦TikTok¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó ¡Á¡ü¡ü¤ÎËâË¡¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤á¤Ð¤Á»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¸ø¼°¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¥ã¥é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤¬Î¹¤Î¤µ¤Ê¤«¤ÇÍÍ¡¹¤Ê ¡ÉËâË¡¡É ¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç17ËÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤Î¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·ºî¤ÎÂè18²ó¡Ö¸«¤¿¼Ô¤ò¹´Â«¤¹¤ëËâË¡¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤Î¡Ú°ìµéËâË¡»È¤¤»î¸³ÊÔ¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤·¤ÆÂè2´ü¤Î½é²óÂè29ÏÃ¡Ö¤¸¤ã¤¢¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿ËâË¡»È¤¤¡¦¥ô¥£¥¢¥Ù¥ë¡ÊÀ¼¡§Ã«»³µª¾Ï¡Ë¤¬¡Ö¡ü¡ü¤ÎËâË¡¡×¤Ë½é¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¡Ö¸«¤¿¼Ô¤ò¹´Â«¤¹¤ëËâË¡¡×¡á¡Ö¥½¥ë¥¬¥Ë¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥ô¥£¥¢¥Ù¥ë¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëËâË¡¤Ç¡¢¼«¿È¤Î»ë³¦¤ËÆþ¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¤ÎÆ°¤¤òÉõ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£º£²ó¤Î¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢Âè29ÏÃ¤Î¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤¬¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤È·«¤ê¹¤²¤ë¤Ò¤È¥³¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó ¡Á¡ü¡ü¤ÎËâË¡¡Á¡×¤Ï¡¢º£¸å¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉÔÄê´üÇÛ¿®¡£¾°¡¢YouTube TOHO animation¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂè1²ó¡ÁÂè17²ó¤ò¸ø³«Ãæ¡£
¡ÊC¡Ë»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
