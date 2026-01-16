Âç³Ø±¡Æþ»î¡¢ÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³¤Îµ¿¤¤¡¡ÀÐÀî¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤òÂáÊá
¡¡ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÂç³Ø±¡¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤Ç2023Ç¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ¤ò¼«¿È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²¿¼Ô¤«¤ËÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©·Ù¤Ï16Æü¡¢µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¸©Ç½Èþ»Ô¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÌµ¿¦ÅÄ°°ÍÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£8ÆüÉÕ¡£ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢Âç³Ø±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔÀµ¤ËÆþ»î¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿Âç³Ø±¡¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤Î´é¤ÎÆÃÄ§¤ä¸À¸ìÇ½ÎÏ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢25Ç¯5·î¤Ë¸©·Ù¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£12·î¤ËÆþ³Øµö²Ä¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æþ»î¤ËÉ®µ»î¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£