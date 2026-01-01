ÌÔ½ëÂÐºö¤Ç¿åÆ»´ðËÜÎÁ¶â ÌµÎÁ¤Ø¡¡ÅìµþÅÔ¡¡2025Ç¯²Æ¤ËÂ³¤4¥«·î´Ö
ÅìµþÅÔ¤Ï2026Ç¯¤Î²Æ¤ÎÌÔ½ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¿åÆ»´ðËÜÎÁ¶â¤òÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¤Ï2026Ç¯¤Î²Æ¤Î½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¸þ¤±¤Î¿åÆ»´ðËÜÎÁ¶â4¥«·îÊ¬¤òÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï5·î¡Á8·î¡¢¤Þ¤¿¤Ï6·î¡Á9·î¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢4¥«·î¤Ç°ìÀ¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê5000±ßÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¤Ï2025Ç¯¤Î²Æ¤â¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»ÈÍÑ¤òÂ¥¤·¤ÆÇ®Ãæ¾É¤òËÉ¤°¤È¤·¤Æ¡¢4¥«·îÊ¬¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤òÌµÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìµ½þ²½¤Ï2026Ç¯¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ¤ÎÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Ë399²¯±ß·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤â½ë¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£