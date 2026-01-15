´óÀ¸¥¢¥á¡¼¥Ð¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹³ÑËì±ê¡¢¼ºÌÀ¤Î¶²¤ì¤â¡¡¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÍøÍÑ¼Ô¤¬´¶À÷ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ºß½»¤Î¥Æ¥ì¥µ¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬¥á¥¥·¥³¤Ç°åÎÅ½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤º¤Ã¤È¡¢±¦ÌÜ¤Ë´¥¤¤¤¿ÆÍ¤»É¤¹¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸¶°ø¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤¬ÇË¤ì¤¿¤¿¤á¤«¡¢ËèÆü¸ò´¹¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤é1¥«·î¤´¤È¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ°ÊÍè¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿´¥Áç¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ®ÉÂ¤Î¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈùÀ¸Êª¤¬³ÑËì¤Ë´óÀ¸¤·¤Æ»ëÎÏ¤ò±Êµ×¤ËÇË²õ¤·¡¢Æ¬Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ë·ã¤·¤¤¾Æ¤±¤Ä¤¯¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤½¤ì¤«¤é3¥«·î¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÜ¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤ò³«¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¡£Ìó3¥«·î´Ö¡¢´ã²Ê°å¤Ë¸í¿Ç¤µ¤ì¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾É¾õ¤Ï¡Ö¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð³ÑËì±ê¡×¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀìÌç²È¤¬¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¤Î¾ÉÎã¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
´óÀ¸Ãî¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥é¥°¡¼¥ÊÂç³Ø¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥í¥ì¥ó¥½¡¦¥â¥é¥ì¥¹¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð¤Ï½É¼ç¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤¤é¤ì¤ëÃ±ºÙË¦À¸Êª¤Ç¡¢¿å¤äÅÚ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤ì¤Ð³ÑËì±ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥é¥¹¥«½£¤ÎÀìÌç°å¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ð¡¼¥Ë¡¼°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð¤Ï³ÑËì¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¡¢³ÑËì¾åÈé¡ÊÄË¤ß¤ËÈó¾ï¤ËÉÒ´¶¤ÊÇö¤¤ºÙË¦ÁØ¡Ë¤Ë½ý¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤é³ÑËì¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ´óÀ¸¤¹¤ë¡£
¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð³ÑËì±ê¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤Ê¼À´µ¤Ç¡¢2023Ç¯¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾ÉÎã¿ô¤ÏÀ¤³¦¤ÇÇ¯´Ö2Ëü3000ÎãÄøÅÙ¡£³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É20¥«¹ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢´¶À÷¼Ô¤ÎÌó85¡Á95¡ó¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È³ÑËì¤Ë½ý¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥¢¥á¡¼¥Ð¤Î¿¯Æþ¸ý¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥á¡¼¥Ð¤¬¥ì¥ó¥º¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÉÕÃå¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥ó¥º¤ÈÌÜ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¿¯Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¿×Â®¤Ë¿ÇÃÇ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¡¼¥Ë¡¼°å»Õ¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð¤Ï³ÑËì¤ò±Â¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬±ê¾É¤äÁÈ¿¥¤ÎÂ»½ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¹±µ×Åª¤Ë»ëÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡£Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ»ëÎÏ¤¬²óÉü¤¹¤ë´µ¼Ô¤ä¡¢³ÑËì°Ü¿¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ëÎÏ¤ò´°Á´¤Ë¼è¤êÌá¤¹´µ¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð¤ÏÂÑÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨²¿¥«·î¤â²¿Ç¯¤â¤«¤«¤ë¼£ÎÅ¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤äÄË¤ß¤òÈ¼¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀìÌç°å¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¿ÇÃÇ¤ÎÆñ¤·¤µ
¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð³ÑËì±ê¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡¢´ö¤Ä¤«¤ÎÍýÍ³¤«¤éÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤ì¤Ê¾ÉÎã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð³ÑËì±ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤´ã²Ê°å¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¼«Ê¬¤¬´¶À÷¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¤ÎTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡ËÆ°²è¤Î¤è¤¦¤ËSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¸«¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´µ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ã²Ê°å¤¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤ê±Ë¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ëÊÆ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¶¨²ñ¡ÊCLSA¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¿å±ËÃæ¤ä¥·¥ã¥ï¡¼Ãæ¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë¿å¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼êÆþ¤ì¤ä±ÒÀ¸ÂÐºö¤¬ÂçÀÚ¡×¤È»ØÅ¦¡£°å»Õ¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔÌÀÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°å»Õ¤È´µ¼Ô¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾©Îå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð³ÑËì±ê¤ÏÄË¤ß¤ä¸÷²áÉÒ¾É¡¢»ë³¦¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌÜ¤Î½¼·ì¡¢´¥Áç¡¢ÎÞ±Õ²áÂ¿¡¢°ÛÊª´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥Ð¡¼¥Ë¡¼°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤äÂ¾¤Î³ÑËì´¶À÷¾É¤È»÷¤¿¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ã²Ê°å¤Ï¸í¿Ç¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼ºÌÀ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÃ±½ã¥Ø¥ë¥Ú¥¹³ÑËì±ê¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
½é´ü¤Î¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð³ÑËì±ê¤Ï·ëËì±ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¤¬È¯¾É¤«¤éÌó1¥«·î¸å¤Ë´ã²Ê°å¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤¿¿ÇÃÇÌ¾¤â·ëËì±ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸í¿Ç¤Ë´ð¤Å¤¯¼£ÎÅ¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢³²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥¢¥á¡¼¥Ð¤Ë¤è¤ë³ÑËì¤ÎÇË²õ¤¬¿Ê¤à¡£¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹À·ëËì±ê¤ÎÅÀ´ãÌô¤Ç»ë³¦¤¬¤Ü¤ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÌ¤Î´ã²Ê°å¤Ë¤ÏºÙ¶ÝÀ·ëËì±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¹³¶ÝÅÀ´ãÌô¤ÏÂ¿¾¯¸ú¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å´¶À÷¤·¤¿ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤¬´°Á´¤Ë¼º¤ï¤ì¤¿¡£
ÊÆÀ¾Éô¤Ë½»¤à¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¥ß¥½¥ó¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤Î¸åÎ¾ÌÜ¤Ë¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð³ÑËì±ê¤òÈ¯¾É¡£¿ô½µ´Ö¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¡¢´ã²Ê°å¤Î¸í¿Ç¤Ç¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÅÀ´ãÌô¤ò½èÊý¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¸å¤ËÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤ÇÌó2¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¤¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¥¸¥§¥¤¥ß¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¡£»ä¤ÏÎ¾ÌÜ¤¬´°Á´¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤«¤Ä¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ëÎÏ¤òÀ¸¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤¿¡×
¡Ö²èÌÌ¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¥¸¥§¥¤¥ß¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸ì¤ë¡£»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¡¼¥Ð¤ËÂÐ¤¹¤ë±ê¾ÉÈ¿±þ¤«¤éÀ¸¤¸¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö±¦ÌÜ¤ËÆ·¹¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿Í¤«¤é¡Ø¤½¤ÎÌÜ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¥¸¥§¥¤¥ß¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î°ÂÁ´¤Ê»ÈÍÑ
¥¢¥«¥ó¥È¥¢¥á¡¼¥Ð³ÑËì±ê¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÎÀö¾ô¤äÊÝ´É¤Ë¤Ï¿å¤ò»È¤ï¤º¡¢É¬¤º»ÔÈÎ¤Þ¤¿¤Ï½èÊý¤µ¤ì¤¿Àö¾ô±Õ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥±¡¼¥¹¤ÎÀö¾ô±Õ¤âËèÆü¸ò´¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶À÷¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÁõÃå¤¹¤ëÁ°¤Ë¼ê¤òÀö¤Ã¤Æ´¥¤«¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¡£¿çÌ²Ãæ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÃåÍÑ¤¹¤ì¤Ð´¥Áç¡¢±ê¾É¡¢»¤¤ê½ý¡¢ºÙ¶Ý¤Î¿¯Æþ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢½Å¤¤´¶À÷¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£1¥«·î¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËèÆü»È¤¤¼Î¤Æ¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¡£
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ê¤·¤Î¿å±Ë¤Ê¤É¤¬´í¸±¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤á¤¬¤Í¤äÅÙÉÕ¤¥´¡¼¥°¥ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¤äÇòÆâ¾ã¼ê½Ñ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Î¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ê¥»¥Ã¥È°å»Õ¤Ï¡¢»ëÎÏ¶ºÀµ¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¼£ÎÅ¾å¤Î²ÝÂê
ÌÜ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥á¡¼¥Ð¤òÂà¼£¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤òÈ¼¤¦¡£
¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Î¹³¥¢¥á¡¼¥ÐÀÅÀ´ãÌô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³ÑËì¤Ø¤ÎÆÇÀºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¡¼¥Ð´¶À÷¤Î¶ìÄË¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
´µ¼Ô¤Ï2¼ïÎà¤ÎÌô¤òÆ±»þ¤Ë½èÊý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì30Ê¬¤«1»þ´Ö¤´¤È¤Ë¿ôÅ©¤º¤ÄÅÀ´ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÌ¤äÉÑÅÙ¤Ï¿ôÆü¤«¤é¿ô½µ´ÖÂ³¤±¤¿¸å¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¸¥§¥¤¥ß¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï²áµî4¥«·î¤Î¼£ÎÅ¤ò¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÅÀ´ãÌô¤ÏËÉÉåºÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾ï¤ËÎäÂ¢¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯9·î¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ê¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Ï¿çÌ²¤ä²È»ö¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¤½¤Ð¤Ë¥ß¥ËÎäÂ¢¸Ë¤òÃÖ¤¡¢ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥§¥¤¥ß¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¤¢¤È1Ç¯¤Û¤É¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»ëÎÏ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£±¦ÌÜ¤ÏÌÜ¤òºÙ¤á¤ì¤ÐÇò¤¤¿§¤ä·Á¾õ¤Þ¤¿¤Ï¸÷¤¬¸«¤¨¤ëÄøÅÙ¡£ÆÉ¤à»þ¤Ï´é¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤Þ¤Ç¶áÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
³ÑËì°Ü¿¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢»ëÎÏ¤¬0.5°Ê¾å¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·°Ü¿¢¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï´µ¼Ô¼«¿È¤Î³ÑËì¤Î°ìÉô¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¡¼¥Ð¤Ï²¿Ç¯¤â¤ÎµÙÌ²¾õÂÖ¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¿·¤·¤¤³ÑËì¤òÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£½¾¤Ã¤Æ³Î¼Â¤Ê¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ô¥«·î´Ö¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç·Ð²á¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¤Ï´¶À÷¤«¤éÌó2Ç¯È¾¸å¤ÎºòÇ¯10·î¤Ë³ÑËì°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇòÆâ¾ã¤òÈ¯¾É¤·¡¢¤½¤Î10·î¤ËÇòÆâ¾ã¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸½ºß¡¢É¸½àÅª¤Ê»ëÎÏ¤ò²óÉü¤·¤¿¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£