²Ú¤ä¤«¥Ó¥¸¥å¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤êーー¥Ã¥Ã¡ª¡ª¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Û¼¡¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤♡¡Ö¥±ー¥¡×
¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Ç¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¡Ö¥±ー¥¡×¤¬ÅÐ¾ìÃæ¡£¤´Ë«Èþ¤ËÁª¤Ö¤Î¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Îµ¤Ê¬¤â¤¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£º£²ó¤Ï»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸É÷Ì£¤Î¥±ー¥¤ÈËõÃã»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤á¤Î²ÌÆù¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥±ー¥¡×
¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥éー¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥±ー¥¡£¥À¥Þ¥ó¥ÉÀ¸ÃÏ¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥àー¥¹¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸²ÌÆù¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©´¶¤Î°ã¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£3ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤ÎìÔÂô´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£²ÌÆù¤ÏÂç¤¤á¤ÊÊ¬¡¢Î³¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ÈÃÆ¤±¤ë¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¡£
¥¯¥êー¥à¤¬°î¤ì½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¡ÖÇ»¸üËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥êー¥ó¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬²Ú¤ä¤«¤ÊËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡£¥¯¥êー¥à¤¬¤È¤í¤Ã¤È°î¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥³¥¯¿¼¤¤ËõÃã¥½ー¥¹¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÇÂç¿Í¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¡£ÏÂÍÎÀÞÃï¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òËþµÊ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
writer¡§S.Hoshino