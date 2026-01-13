¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÉåÇÔ¤·¤¿°äÂÎÈ¯¸«¡¡²¡¤·Æþ¤ì¤Î¡ÖÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤«¤é°Û½¡×¡¡25Ç¯11·î¤Ë½»¿Í¤Î60ÂåÃËÀ»àË´¡Ä°äÉÊÀ°ÍýÃæ¤Ë¡¡Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è
Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤éÉåÇÔ¤·¤¿¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¦¾®ÎÓ¹¹¼Óµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î2³¬¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢´Õ¼±¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ê¤É¤âÆþÇ°¤ËÄ´¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
13ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢¹¾¸ÍÀî¶è°ìÇ·¹¾¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¡Ö°äÉÊ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤«¤é°Û½¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï2025Ç¯11·î¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Éô²°¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤éÇ¯Îð¡¦ÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°äÂÎ¤ÏÉþ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢´Ý¤Þ¤Ã¤¿ÂÎÀª¤Ç¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤À¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ÃËÀ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Ã¯¤«¤¬Éô²°¤ò½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¤³¤ÎÉô²°¤Ï½»¿Í¤ÎÃËÀ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯11·î°Ê¹ß¡¢Âß¤·½Ð¤·¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÉô²°¤Ï¿¿Åß¤Ç¤âÁë¤¬³«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ°äÂÎ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£