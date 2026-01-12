韓国人気タレントと酒飲み豪遊写真が暴露。「これでも暴力団とは無関係というのか」【写真】

韓国のお笑い芸人チョ・セホをめぐる「暴力団との親交説」を巡る論争が、再び拡大している。

チョ・セホ側が「単なる知人関係だ」と釈明する中、最初に問題を提起した人物がチョ・セホが酒席する写真を追加公開し、「数千万ウォン規模の接待が行き交っていた状況がある」と主張したためだ。

告発者のA氏はSNSを通じ、チョ・セホが知人らと同席した酒席の写真2枚を公開した。写真には高級シャンパンや洋酒がテーブルに並び、チョ・セホが酒瓶を手にしたりポーズを取ったりする姿が写っていた。

【写真】チョ・セホ、暴力団との問題写真？

A氏は撮影時期については明らかにしていないが、「チョ・セホは数十年前から組織暴力団と癒着していた」と主張した。

A氏は特に、チョ・セホと親しいとされる人物・チェ某氏に言及し、「若い年齢にもかかわらず、数億ウォン相当の外車や時計を身に着け、随行員まで同行している人物だ」と述べた。そのうえで、「有名人がそれを承知のうえで当該人物が運営する事業体を広報し、名品の贈り物や数億ウォン台の高級時計の提供を受けたり、高級酒場で数百万〜数千万ウォン規模の接待を受けたりすることが、常識的にあり得るのか」と疑問を呈した。

A氏がSNSで公開したチョ・セホと思わしき写真

さらに、チョ・セホが騒動後にバラエティ番組『1泊2日 シーズン4』および『ユ・クイズ ON THE BLOCK』から降板した点についても、「本当に潔白であれば番組を降板しただろうか」と指摘し、その後Netflixのバラエティ番組で復帰した時期を問題視した。A氏は「多くの非難を受けても、告発をやめるつもりはない」と強調している。

これに先立ち、チョ・セホは当該疑惑について「各地方のイベントを回り、多様な人々と出会ってきた。周囲の人間関係に慎重さを欠いていた点は反省している」と述べつつも、「金品や高額な贈り物の授受、違法行為への関与といった疑惑は事実ではない」と否定した。所属事務所のA2Zエンターテインメントも、「単なる知人関係に過ぎない」とし、法的対応を検討していると明らかにしている。

しかし、追加写真の公開によって論争が再燃し、チョ・セホ側の釈明と告発者の主張が鋭く対立する状況となっている。