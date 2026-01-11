この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

日常のマンネリ打破！茂木健一郎が語る「旅ラン」で心と体をリフレッシュする方法

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 名古屋、今池から晴明神社のあたり。２０２５年１０月３０日出走。」という動画を公開しました。今回は名古屋市の今池を起点に、走りながら街の風景や歴史に触れる「旅ラン」の様子を紹介しています。



動画は、茂木氏が名古屋大学での授業前に今池周辺を走る場面から始まります。普段とは違うエリアを走ることで、新鮮な気持ちで街並みを観察。千種公園では、名古屋大空襲の被害を伝える碑に足を止め、歴史に思いを馳せます。



続いて、安倍晴明を祀る晴明神社を訪れます。その後も走り続け、ユネスコスクールや名古屋経済大学など、教育施設が点在するエリアを通過。道中では猫と出会い、鳴き真似でコミュニケーションをとる微笑ましい一幕も見られます。



茂木氏は旅ランの魅力について「よく知っていると思っている街でも、違うエリアを走るとまた違った風景が見えてくる」と語ります。見慣れた街でも、走るルートを変えるだけで新たな発見があるというメッセージが込められています。この動画は、日々の運動や散歩に新しい視点を与えてくれるヒントになりそうです。