【悪用急増】「紛失防止タグ」法改正で規制対象に　洗濯機から身に覚えのないタグを発見「子どもを狙った不審者とか…」見つけ方と対処法

万が一、財布や鍵などをなくした際に、その在りかがわかるように付けておく「紛失防止タグ」。

スマートフォンのアプリなどから、簡単に位置が確認できるので、最近では貴重品だけでなく、子どもや高齢の親に持たせるケースも増えているといいます。

しかしその便利さの一方で、「簡単に位置が分かる」という性質上、悪用を心配する声も挙がっていました。

実際に、警察庁によると、紛失防止タグを用いたストーカー事案の相談件数は2021年で3件だったのに対し、2024年には370件に急増したといいます。

こうした状況を受け、政府は2025年11月にストーカー規制法の改正案を閣議決定し、12月30日に施行。これまで取り締まりの対象外だった「紛失防止タグ」を、無断で他人の持ち物などに取りつける行為などを規制。

違反した場合は警告や禁止命令などの対象となり、繰り返し行った場合、少なくとも1年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金が課される刑事罰に問われる可能性もあります。

洗濯機から“異音” 見覚えのない紛失防止タグ

『サン！シャイン』は、実際に身に覚えのない「紛失防止タグ」を見つけたという人に話を聞きました。

都内で妻と3人の子どもと暮らしている小野里さん。

2025年5月、洗濯機の中から「カタカタ」と音がしたため、開けて中を見ると、プラスチック製の黒くて丸い“電子機器のような物”が見つかったといいます。

不審な紛失防止タグを見つけた 小野里さん：

パッと見て分からなかったので、スマホで調べて。そしたらたまたま、ネット通販で同じものが見つかったので、「紛失防止タグだ」と気づいたんです。（洗濯していたのは）私のも含め家族の衣服だったので、おそらく混入したとしたら子どもたちかなと。

普段、紛失防止タグを利用していなかったため、不審に思った小野里さんは、発見後すぐに電池を抜いてタグを処分しました。

不審な紛失防止タグを見つけた 小野里さん：

子どもたちには、公園とかで服を脱いだりしたか、誰かに話しかけられたりしたか聞いたんですけど、全然心当たりないと。妻とも話して、もしかしたら子どもを狙った不審者とか、家の位置を探ったりするのにつけたんじゃないかという話も出てきて、そこ考えると怖いですね…。

子どもを狙った犯罪に巻き込まれる可能性もあったと考えると、不安を隠せません。

他にも、2023年には900万円で購入した愛車のベンツのバンパー下に、透明なテープで紛失防止タグが付けられていたというケースもありました。

紛失防止タグが見つかった際の対処方法

もし、見覚えのない紛失防止タグが見つかった場合どうすればいいのでしょうか？

元埼玉県警捜査一課警部補の佐々木成三氏は、「まず電池を抜くこと」が大切だといいます。

元埼玉県警捜査一課警部補 佐々木成三氏：

身に覚えのない紛失防止タグが見つかった場合は、電池を外すことをオススメします。外すことで位置情報がとれなくなりますので。ただ、外すときも自宅ではなく関係ないエリアで外した方が、自宅がバレないという一つの対策にもなると思います。

皆さんは、紛失防止タグというと、丸い形を思い浮かべると思いますが、今は薄いカード型もあります。カードなら、靴底にしのばせることも可能です。

自分に身に覚えのない紛失防止タグがつけられていないか調べるには、大きく分けて二つの方法があります。

【iPhoneの場合】

・「設定」画面から「プライバシーとセキュリティ」、「位置情報サービス」の順に選択して「位置情報サービス」をオン。

・「Bluetooth」をオン。

・「設定」から「通知」を選択し、「トラッキング通知」の許可をオン。

これで一定時間、身に覚えのない紛失防止タグと一緒に移動すると、「あなたと一緒に移動しているタグが見つかりました」と通知や音で知らせてくれます。

【Androidの場合】

追跡機器を探せるアプリ（「Tracker Detect」など）をダウンロードして確認する。

元埼玉県警捜査一課警部補 佐々木成三氏：

エアタグなどの、紛失防止タグはGPSの位置情報を使っているのではなく、Bluetoothを使っているんです。“電波”とは違った物なので、盗聴器を探すようなものでは見つからないんです。

誰か（近くの人が）持っていると通知が鳴りますが、ただ同じ場所で鳴るのは調べた方がいい。自分の家で鳴るとか、車に乗っていると鳴るとか、同じ場所で鳴るというのは気をつけた方がいいです。

谷原章介キャスター：

便利な物ですから、いい方向に使いたいですね。ただ、自分を守る“セルフプロテクト”を学びたい、見つけておきたいですね。

(「サン！シャイン」 1月9日放送)