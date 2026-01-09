２０２６年３月に卒業を予定している、栃木県内の中学３年生を対象にした進路希望調査（１２月１日現在）の２回目の結果が８日に公表され、県立高校全日制への進学希望倍率は１．０５倍となりました。

調査結果によりますと、２０２６年３月に中学校の卒業を予定している県内の生徒の数は男女合わせて１万６６４１人で、前の年と比べて３８３人減っています。このうち進学を希望する人は９８．８％となる１万６４４６人でした。

県立高校全日制への進学希望者は定員１万４０５人に対して１万９１５人で、倍率は１．０５倍となりました。去年１０月に行われた前回の調査から０．０８ポイント、前の年の同じ時期と比べて０．０３ポイントそれぞれ低くなりました。

最も倍率の高かった学校は前回の調査と同じく、宇都宮白楊の食品科学科で２．４３倍となり唯一２倍を超えました。次いで宇都宮白楊流通経済科の１．９３倍、宇都宮中央普通科の１．８１倍となっています。

一方、定員に満たない学校や学科は３３校の５８の学科でした。

また、高等特別支援学校の宇都宮青葉高等学園は１．３６倍で、前の年と同じ時期から０．２３ポイント上がっています。

全日制の一般選抜の出願は、２月１８日と１９日、学力検査は３月５日に行われ、１１日に合格が発表されます。