ついに決定か！？プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）による東京ドーム決戦が、5月2日に開催予定であると8日、米専門メディア「ボクシング・シーン」が報じた。

32戦無敗同士の頂上決戦は、これまで「5月開催」とだけ伝えられてきた。同メディアは同3日にXリーグ（アメリカンフットボール社会人リーグ）の開幕戦、4〜6日にはプロ野球の巨人―ヤクルト3連戦が行われることで「日本を代表する2人の偉大なボクサーの激突は5月2日に東京ドームで開催予定であることを確認した」と指摘。興行が3大世界戦となる可能性も伝えた。

両者は昨年12月27日にサウジアラビアで行われた大型興行で初競演した。井上は大差判定勝ちで歴代1位となる世界戦27連勝を飾ったが、スーパーバンタム級初戦に臨んだ中谷は判定勝ちも大苦戦。井上が試合前日にフェザー級への挑戦を優先する構想を明かすなど、一時は開催も危ぶまれた。

試合内容では明暗が分かれたが、井上は試合後「やる気持ちは十分ある」と、中谷の挑戦を受けることを明言。井上にとっては24年5月のネリ戦以来、2年ぶりの東京ドーム決戦。日本ボクシング史に残るビッグマッチがいよいよ実現する。