MLBネットワークが“丸1日”大谷特集

米放送局「MLBネットワーク」は7日（日本時間8日）、ドジャース・大谷翔平投手を1日かけて特集する「ショウヘイ・デー」を開催。ゲストとしてオンライン出演したデーブ・ロバーツ監督が大谷との1年を振り返った。

この日は大谷の偉業を振り返る番組構成で、2024年に50-50を達成したマーリンズ戦。3本塁打、10奪三振を記録したブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦を再放送。識者たちが大谷を解説する特集も組まれた。

ゲストとして出演したロバーツ監督は、ともに戦った中での際立つ場面を問われ、この日放送される2試合を挙げた。ブルワーズ戦については「10奪三振を記録して、本塁打を3本打った試合は、とにかく信じられなかった。あの頃、ポストシーズンで活躍できていないのではという雑音が耳に入ることに、彼は少し飽き飽きしていたと私は思った。1試合の活躍でリーグ優勝決定シリーズのMVPを獲得する選手は、多くはないだろう」と苦笑いだった。

大谷は同戦後、リーグ優勝決定シリーズMVPのトロフィーをクラブハウスの中央に置き、「TEAM EFFORT（チームの成果）」と書いたプレートが添えられていた。

この行動について指揮官は、「そういうことをするのが、彼という男なんだ。そしてボブルヘッドデーには彼が何か特別なことをするんじゃないかと、みんなが球場に足を運ぶんだ」と振り返った。

続けて、「そして彼はしっかり結果を出す。私は（大谷の際立つ場面について）延々と話続けられるよ。アリゾナでは、5回に渡り圧倒的な投球をして、私の方を落ち着いた様子で見て『Hey、お望みならまだ行けるよ。余力を少し残してあるから』と言ったんだ。それに対して私は『いや、ショー、大丈夫だ……』という感じでね」と語り、司会者らを爆笑させていた。（Full-Count編集部）