ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサー（５２）が１日、昨年末に第１子女児が誕生していたことを公表した。

安住アナは朝の情報番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）の１日生放送に、初日の出中継のためヘリコプターから生中継で出演。ご来光を待つ間に「ちょっと私の方から一つみなさまに報告があります。実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして、家族が一人増えました」と電撃報告。これにはスタジオの杉山真也アナ、宇賀神メグアナらも「ええええええ！」と絶叫した。

「３２８８グラム、女の子が生まれました。あの〜私事でございますが、結婚の時も視聴者の方々にも大変お祝いの言葉をいただきましたので、ぜひ視聴者の方々に報告をと思いました。本当にありがとうございます。これからも仕事、一生懸命取り組んでいきたいと思っています」と安住アナが続けると、スタジオ出演者らは一斉に手をたたきながら「おめでとうございます！」と祝福していた。

安住アナは２４年１月４日放送の「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」内で同年元旦に結婚したことを生報告した。お相手の一般女性は、安住アナと同じく北海道出身。お相手は、タレント時代には、ＢＳ―ＴＢＳ「夕焼け酒場」などに出演していた。