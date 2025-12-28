ÁÆÉÊ¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ç¡Ö¥¨¥°¤¤¡×¶â³ÛÉé¤±¤ÆÀä¶«¡Ö¥Ü¥±¥§¡ª¡ª¡ª¶¥ÇÏ¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤¡¡ª¡ª¡ª¡×°úÂà¤òÀë¸À
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤Î¡ÈÍ§Ã£¡É¤³¤È¡ÖÀ¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹5²¯±ß·¯¡×¡Ê¥Þ¥¤²¯·¯¡Ë¤¬28Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢G1¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤Ç¡ÈÂçÇÔ¡É¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¤ÎÍ½ÁÛÆ°²è¤Ç¡Ö¥¨¥°¤¤¤°¤é¤¤¤¤¤¯¤«!¡×¤È¡È¥Ö¥Ã¥³¥ß¡ÉÀë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤²¯·¯¡£¤½¤·¤Æ28Æü¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¸å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¥±¥§!!!¶¥ÇÏ¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤¡!!!¡×¤ÈÂçÇÔ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÌ¿¤Ë¡Ö¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡×¡¢ÂÐ¹³¤Ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ãå¤Î¡Ö¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥ä¥Ð¤¤¡Ä¤â¤¦2026Ç¯¥ª¥ï¥¿!¡×¤È´é¤ò¤æ¤¬¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó1Ç¯¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¶¥ÇÏ¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤á¤è¤¦¤ä¡£¿·Ç¯¤Î¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤á¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡È°úÂàÀë¸À¡É¤ò¤Þ¤¿¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£