¤ª¤ß¤¯¤¸Âç²òË¶① ¾·³¤â¤¯¤¸¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡ª Îò»Ë¤âÆ°¤«¤¹¤½¤ÎÎÏ¤È¡¢ÏÂ²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â
½é·Ø¤ÎÄêÈÖ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¡£Ç¯¤Î½é¤á¤Î±¿»î¤·¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÂçµÈ¡×¤ä¡Ö¶§¡×¤Î·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ä¸µÆü¤«¤é¿Í¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¡°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î¿¿¼Â
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î°ú¤Êý¤äÆÉ¤ß²ò¤Êý¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂç¤¤Ê´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î¼çÌò¤Ï¡¢µÈ¶§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¹àÌÜÊÌ¤Î±¿Àª¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤ì¡¢°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÊ¸²½»Ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀ®ìþÂç³ØÊ¸³ØÉô¤ÎÊ¿ÌîÂ¿·Ã¶µ¼ø¡£ÆüËÜ¤Î¸ÅÅµÊ¸³Ø¤òÀìÌç¤È¤·¡¢¿ÀÊ©¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö»í²Î¡×¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤òÃµµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÊ¿Ìî¶µ¼ø¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î¿¿¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¼¡¤Ë¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î¼çÌò¤Ï¡ÖÂçµÈ¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹
――Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤È¡¢¤Þ¤º¡ÖÂçµÈ¡×¤ä¡Ö¾®µÈ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µÈ¶§¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
À®ìþÂç³ØÊ¸³ØÉô¡¡Ê¿ÌîÂ¿·Ã¶µ¼ø¡§¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Å¤¤¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢µÈ¶§¤¬Á°ÌÌ¤Ë¥Ðー¥ó¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿µÈ¶§¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
――¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª
Ê¿Ìî¡§¤Ï¤¤¡£¸µ¡¹¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¿ÀÊ©¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏÂ²Î¡×¤ä¡Ö´Á»í¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢°ú¤¤¤¿¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß²ò¤¡¢È½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£µÈ¶§¤ò¸«¤Æ°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎËÜÍè¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÏÂ²Î¤ä´Á»í¤¬¡¢¿ÀÊ©¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë
――¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÏÂ²Î¤ä´Á»í¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Ìî¡§¡¡Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»í²Î¤Î°ÕÌ£¤ò²òÀâ¤·¤¿Ê¸¾Ï¤¬¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê±¿Àª¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
――»í²Î¤È²òÀâ¤ÏÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿Ìî¡§¡¡¤Ï¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÏÂ²Î¤ß¤¯¤¸¤Ë¡Ö¤Õ¤ë±«¤Ï ¤¢¤È¤Ê¤¯À²¤ì¤Æ ¤Î¤É¤«¤Ë¤â ¤Ò¤«¤²¤µ¤·¤½¤¦ »³¤¶¤¯¤é¤Ð¤Ê¡×¤È¤¤¤¦²Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿±«¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÀ²¤ì¤Æ¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÆü¤Î¸÷¤¬»³ºù¤Ëº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ð·Ê¤ò±Ó¤ó¤À²Î¤Ç¤¹¡£
――ºÇ½é¤Ï±«¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢À²¤ì¤Æ¸÷¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤È¡£
Ê¿Ìî¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÁ´ÂÎ±¿¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡Ö¸æÍ´½õ¡Ê¤´¤æ¤¦¤¸¤ç¡Ë¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤ÆÊ¡ÆÁÁý¤·¡¢Ë¾¤ß»ö¤Ï¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¸æÍ´½õ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÀÊ©¤Î½õ¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²Î¤ÎÃæ¤Î¡ÖÆü¤Î¸÷¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»í²Î¤È²òÀâÊ¸¤Ï´ØÏ¢¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»í²Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ï¡¢¤Þ¤ºÁ´ÂÎ±¿¤Î²òÀâ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤ª»û¤Ï¡Ö´Á»í¡×¡¢¿À¼Ò¤Ï¡ÖÏÂ²Î¡×¡©
――¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ë¤Ï¡¢´Á»í¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÏÂ²Î¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²¿¤«°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¿Ìî¡§ÎÉ¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¤ª»û¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï´Á»í¡¢¿À¼Ò¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÏÏÂ²Î¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Ìî¡§´Á»í¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃæ¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö´Ñ²»äÞ¡Ê¤«¤ó¤Î¤ó¤»¤ó¡Ë¡×¤¬¥ëー¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆîÁ×»þÂå¤ÎÃæ¹ñ¤Î¤ª»û¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬ÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÂçÎ®¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Á»í¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
――¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ²Î¤Î¤Û¤¦¤Ï¡©
Ê¿Ìî¡§ÏÂ²Î¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¿®¶Ä¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¸Åº£ÏÂ²Î½¸¡Ù¤Î½øÊ¸¤Ë¡¢¡Ö»°½½°ìÊ¸»ú¤ÎÏÂ²Î¤ò½é¤á¤Æ±Ó¤ó¤À¤Î¤Ï¿ÀÍÍ¡¢¥¹¥µ¥Î¥ª¥Î¥ß¥³¥È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
――¿ÀÍÍ¤¬ÏÂ²Î¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡ª
Ê¿Ìî¡§¤¨¤¨¡£¤½¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡Ö¿ÀÍÍ¤ÏÏÂ²Î¤ò±Ó¤à¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿°Â»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÀÍÍ¤¬¿Í´Ö¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ëºÝ¤ËÏÂ²Î¤òÍÑ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÁ¾µ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¿À¼Ò¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¤È¤·¤ÆÏÂ²Î¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÏÂÀô¼°Éô¤ò¡¢µ®Á¥¤Î¿À¤¬ÏÂ²Î¤Ç°Ö¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁ¾µ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤¸°ú¤¤Ç¾·³¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡©
――ÀÎ¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¤ÏÅ·¹Ä¤äÍÎÏ¼Ô¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤·¤«¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Äº¢¤«¤é½îÌ±¤Ë¤â¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¿Ìî¡§¤À¤ó¤À¤ó¤È¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¿ÀÍÍ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Öà½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ãー¥Þ¥ó¤¬´Ö¤ËÆþ¤ë·Á¤Ç¡¢²Î¤ÎÀê¤¤¡Ö²ÎÀê¡Ê¤¦¤¿¤¦¤é¡Ë¡×¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¼Ä®»þÂå¤Ë¤Ï¡¢µÝ¤Ë¤Ä¤±¤¿Ã»ºý¤«¤é1Ëç¤òÁª¤ó¤Ç¿À°Õ¤òÀê¤¦¡¢º£¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ë¶á¤¤·Á¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
――¸Ä¿Í¤ÎÇº¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¡¢Îã¤¨¤ÐÎò»ËÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¯¤¸¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÎã¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¿Ìî¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ÍÌ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¼¼Ä®ËëÉÜ¤ÎÂè6Âå¾·³¡¢ÂÍøµÁ¶µ¡Ê¤è¤·¤Î¤ê¡Ë¤Ï¤¯¤¸°ú¤¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
――¾·³¤¬¡¢¤¯¤¸°ú¤¤Ç¡ª¡©
Ê¿Ìî¡§¤Ï¤¤¡£5Âå¾·³¤ÎµÁ»ý¤¬¸å·Ñ¼Ô¤ò»ØÌ¾¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Äï4¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¼¡¤Î¾·³¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç4¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿»æ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¤Î¿ÀÁ°¤Ç¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤Æ·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
――¤¹¤´¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤¸¤Ï¸½Âå¤Î¡Ö±¿Ç¤¤»¡×¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤ÎÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿Ìî¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿®¶Ä¤¹¤ë¿ÀÊ©¤ÎÁ°¤Ç°ú¤¯¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¸»ÍêÄ«¤¬Äá²¬È¬È¨µÜ¤Î¾ì½ê¤ò°Ü¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÀÁ°¤Ç¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¡¢ÊêÃ¤ÀïÁè¤ÎºÝ¤Ë·¬Ì¾ÈÍ¤¬ËëÉÜÂ¦¤Ë¤Ä¤¯¤«¿·À¯ÉÜÂ¦¤Ë¤Ä¤¯¤«¤ò¿ÀÁ°¤Ç¤Î¤¯¤¸¤Ç·è¤á¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÀÊ©¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
À®ìþÂç³Ø Ê¿ÌîÂ¿·Ã¶µ¼ø
¡ã¼ç¤ÊÃø½ñ¡ä
¡Ø¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÎò»Ë―¿ÀÊ©¤Î¤ª¹ð¤²¤Ï¤Ê¤¼»í²Î¤Ê¤Î¤«¡ÙµÈÀî¹°Ê¸´Û
¡Ø¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î²Î¡Ù³Þ´Ö½ñ±¡
¡Ø¤¯¤º¤·»ú¤¬¤ï¤«¤ë ¤¢¤Ù¤Î¤»¤¤¤á¤¤²ÎÀê¡ÙÇð½ñË¼
¡ã´Æ½¤¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¼ç¤Ê¤ª¤ß¤¯¤¸¡ä
¤È¤¤ïÂæÅ·ÁÄ¿À¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¡Ë¡ÖÅ·ÁÄ¿À¼Ò²ÎÀê¡×
ÉðÂ¢ÌîºÁÎáÏÂ¿À¼Ò¡Êºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡Ë¡ÖÀéÇ¯ÏÂ²Î¤ß¤¯¤¸¡×
