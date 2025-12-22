ちいかわキターーーッ！！【セブン-イレブン】パケも可愛い♡「新作コラボ」

SNSでも注目の【セブン-イレブン】と「ちいかわ」のコラボキャンペーン。作中で登場する食べ物をモチーフにした商品を中心に、15品のラインナップが新登場しています。また、コラボ商品のパッケージにはモチーフとなった食べ物が登場するシーンのイラストが使われており、ちいかわたちと一緒に食べている気分を味わえるのもポイントです。

醤油 × バターの贅沢おにぎり

作中でちいかわが想像していたおにぎりを再現した「バターのせ焼きおにぎり」。そのまま食べても美味しそうですが、ひと手間かけて電子レンジでおにぎりを温めてから食べると中央のバターがほどよく溶けて、さらに贅沢感のある味わいが楽しめそうです。

見た目はシンプルでも食べ応えしっかり！？

ちいかわ、ハチワレ、うさぎが揃っておにぎりを食べている姿が可愛い「ミートボールごはんおにぎり」のパッケージ。なかに入っているのは、見た目がシンプルな白米のおにぎりですが、具材はなんとミートボール。コンビニのおにぎりとしては珍しい組み合わせなので、味が気になる人も多いはず。

ハチワレの夢！ ダブルクリームパン

ホイップクリームとカスタードクリーム、2種類のクリームを贅沢にサンドした「あんまいダブルクリームコッペ」。@hifumi4さんが「個人的にはオススメです」と絶賛するスイーツパンで「クリームパンとミルクパンのどちらも好きな人にはオススメな甘いクリームパン」とのこと。作中で登場した、あんまいクリームを彷彿とさせる甘さを楽しめそうです。

シーサー初登場時のさたぱんびんを再現

「シーサーのさたぱんびん紫芋味」は、シーサーがちいかわたちにあげたさたぱんびんがモチーフです。さたぱんびんは宮古島の方言で、サーターアンダギーを意味するんだそう。@hifumi4さんによると「サーターアンダギー特有の油脂さはあまりなく紫芋香る甘食。みたいな素朴感」とのこと。ひと口サイズのサーターアンダギーがカップに入っているため、少しずつ食べたり、シェアしたりするのにも便利です。

作中のちいかわたちの気分に浸れる【セブン-イレブン】の「新作コラボ」。昨年のコラボキャンペーンよりもラインナップが増えて、さらにさまざまな食べ物が楽しめるようになったので、ぜひ近くの店舗で探してみて。

