漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、初めて決勝に進んだ「たくろう」がファイナルラウンドではエバース、ドンデコルテを破って初優勝を飾り、賞金1000万円を獲得した。過去最多1万1521組の頂点。年の瀬のお笑いシーンに、新たなスターが誕生した。

衝撃の結果だった。審査員9人中、8人が「たくろう」を選び、唯一、山内だけが「ドンデコルテ」。ファーストラウンドで圧倒的な存在感を見せたエバースとの三つ巴決戦で、見事な大逆転劇を演じた。

ファーストラウンド2位でファイナルラウンドに進出した「たくろう」。2本目のネタは、ビバリーヒルズに住んでみたいきむらバンド（35）が、アメリカドラマの吹き替えのようなセリフ回しで無茶ぶりを連発。赤木裕（34）が「ジョージ」としてそれっぽい返答で掛け合いを繰り広げ爆笑をかっさらった。赤木はネタ中で「GoogleでAIを開発しているジェームズだ」に対して「Yahoo！で天気予報を見ているジョージだ」といったように「やよい軒でおかわりをしてるジョージだ」「大阪府の納税者のジョージだ」と抜群のワードセンスで自己紹介。直後に「やよい軒」などのワードがトレンド入りするなど大きな反響を呼んだ。

ファーストラウンド、ボクシングのリングアナウンサーを夢見て突然、挑戦し始めるきむらバンドに対し、赤木がそれっぽいテキトーな相づちで掛け合いをし、笑いを連発。861点を獲得し、優勝候補ヤーレンズ（843点）を敗退に追いやっただけでなく、そのまま2位と粘り込んだ。

今年が結成9年目。赤木、きむらともに前のコンビを解散し、16年にコンビを組んだ。コンビ名は赤木が好きなイチロー、きむらが好きな木村拓哉と、日本人なら誰でも知るスターたちの名前に由来する。きら星のようなスターを夢見たが、コンビは無名のまま、長い年月を過ごした。これまでM―1最高成績は、結成2年目の18年の準決勝、敗者復活5位。ホープは伸び悩み、7年のブランクでもがいた。そして今年、久々の準決勝を飛び越えて、初の決勝、そして一気に頂点へ立った。「これさえ獲れれば全て報われる」（赤木）。暗黒期を抜け、スター街道を走り始めた。

21回目を数える今年は、過去最多の1万1521組がエントリー。エバース、豪快キャプテン、真空ジェシカ、たくろう、ドンデコルテ、ママタルト、ヤーレンズ、ヨネダ2000と、敗者復活から勝ち上がったカナメストーンを含む10組が、漫才日本一の称号と賞金1000万円を懸けて争った。審査員は9人で、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、駒場孝（ミルクボーイ）、後藤輝基（フットボールアワー）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）が務めた。番組MCは今田耕司、上戸彩。予選を通じ、最も上位に進出したベストアマチュア賞は、準々決勝に進んだピ夜が受賞した。

◇たくろう ボケの赤木裕（34）、ツッコミのきむらバンド（35）により、2016年に結成。コンビ名はきむらが好きな木村拓哉、赤木が好きなイチローから。昨年のNHK上方漫才コンテストで準優勝。M−1は16年から参加。18年の準決勝が過去最高成績。R−1では赤木が準決勝進出経験がある。吉本興業所属。

◇M―1グランプリ 2001年にスタートした、漫才日本一を決める賞レース。10年を最後にいったん休止され、15年に復活した。優勝賞金は1000万円で、そのほかにさまざまな副賞が用意される。出場資格は規定変更を経て、現在は「結成から15年以内」。昨年、一昨年と令和ロマンが史上初の連覇を果たした。

【過去の優勝者】

第1回（2001年）中川家

第2回（2002年）ますだおかだ

第3回（2003年）フットボールアワー

第4回（2004年）アンタッチャブル

第5回（2005年）ブラックマヨネーズ

第6回（2006年）チュートリアル

第7回（2007年）サンドウィッチマン

第8回（2008年）NON STYLE

第9回（2009年）パンクブーブー

第10回（2010年）笑い飯

第11回（2015年）トレンディエンジェル

第12回（2016年）銀シャリ

第13回（2017年）とろサーモン

第14回（2018年）霜降り明星

第15回（2019年）ミルクボーイ

第16回（2020年）マヂカルラブリー

第17回（2021年）錦鯉

第18回（2022年）ウエストランド

第19回（2023年）令和ロマン

第20回（2024年）令和ロマン