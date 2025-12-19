「BE:FIRST」「HANA」など、新進気鋭のグループを世に送り出す事務所「BMSG」。その代表を務めるのが、ラッパー兼音楽プロデューサーのSHY-HIこと日高光啓氏（39）だ。「週刊ポスト」の取材で、日高氏が未成年の少女・Aさん（17）を深夜に複数回自宅に呼び出すなどしていたことがわかった。そんな彼女をLINEで何度も呼び出していたことが確認されている。12月22日（月）発売の同誌で報じる。

【写真】夜道を歩いて日高氏の自宅に向かう未成年の少女・Aさんの姿。「自宅呼び出しメッセージ」の時系列まとめも

前編記事では、日高氏がAさんを複数回、東京都の青少年健全育成条例で保護者の同意や正当な理由なく連れ出したりすることが制限されている23時以降に自宅に呼び出していたことを報じた。若いアーティストらに道を指し示す"お父さん"のような存在の日高氏だが、Aさんに見せていた"別の顔"とは。そして、日高氏サイドの回答は--。【前後編の後編。前編を読む】

誕生日当日の0時9分に来宅を促すLINE

Aさんの知人であるXさんは、心配そうな表情でこう語る。

「芸能活動をしているAちゃんはBMSGにも憧れていて、『絶対オーディション受けたい』と話していました。だから日高さんからの呼び出しはうれしくて仕方がなかったんだと思います。ウキウキで周囲に自慢していましたし、実際、夜中に何度も自宅に通っていました。

ある時には、Aちゃんが高級そうな部屋にいる写真を『Be Real』というSNSに投稿していたんです。後から聞いたら、日高さんの家にいたようです。

ですが、Aちゃんが日高さんから仕事を紹介してもらったとは聞いたことがありません。Aちゃんのご両親はこのことを知っているのでしょうか。普通だったら止めるんじゃないかなって思うのですが……」

「週刊ポスト」は、日高氏とAさんのLINEメッセージのやり取りを複数入手。昨年12月12日、日高氏は自身のバースデーライブの日にも、Aさんを深夜に自宅へ呼び出すLINEを送っている。

誕生日前夜には別のライブがあり、汗をかいていたのだろうか、日高氏が〈体だけシャワー浴びたいけど、きてからでも今のうちでも良いよ〉と会う直前だと推測されるメッセージを送ったのは、誕生日当日の0時9分だった。その後、バースデーライブが始まる直前の18時29分に、日高氏はライブ成功を祈るAさんに対し、感謝を伝える言葉を送っている。

事務所代表の母親は「心配していて…」

Aさんに対して〈かわいすぎる死ぬ〉〈タイプすぎて辛いまである〉〈だぁいすき〉などと褒める日高氏からのメッセージに対し、Aさんは心底よろこんでいるような返答をしてもいる。Aさんのメッセージからは、深夜に呼び出されることに対しての嫌悪感などは一切見えない。

元テレビ朝日法務部の西脇亨輔弁護士は、2人の関係について、「原則として、保護者の同意や正当な理由なく、深夜に18歳未満の青少年を連れ出したり留めたりする行為は、多くの自治体の青少年保護育成条例に違反する可能性があります」と解説する。

Aさんは未成年者であり、周囲の大人たちによって保護されるべき対象だ。青少年保護育成条例では、保護者も18歳未満の子どもを深夜に外出させないよう努めなければならないと規定されている。保護者はこの状況を知っているのだろうか。

Aさんが所属する個人事務所の代表取締役であるAさんの母親に声をかけたところ、かなり狼狽する様子を見せた。しかし「条例違反となる可能性」について伝えたところ、こう語ったのだ。

--週刊ポストです。Aさんが日高さんの家によく行ってらっしゃることはご存じですか？

「どういうお話ですか？ 個人のことなので……」

──Aさんが日高さんの自宅に深夜呼び出されることが多いとうかがっております。保護者の方も青少年保護育成条例に違反してしまう可能性があります。

「そう……でも私は許しているわけではありません。（11月の訪問についても）私は知りませんでした。むしろ、日高さんに迷惑をかけることもあるかもしれませんし、娘には何度ももう会わないようにしなさいと言って、約束もしていたんです」

──いつ頃からこの状況が起きていると認識されていましたか？

「最初は日高さんから娘がDMをいただいたと聞いて私もうれしかったのを覚えています。それでダンスレッスンをするからと自宅へ呼ばれて……。でも、えっと１年前くらいでしょうか」

──最初は問題なかったけれど、のちに心配になってきたということですか？

「1年前くらいから深夜に外出することが増えて、帰ってこない日も増えて、本当に心配していて」

--日高さんの家に宿泊されていたということでしょうか？

「いえ、日高さんの家を出た後に都内の寮で寝ていました。日高さんの家からタクシーですぐだったので。家に着いたらLINEを入れてと言っていたので、最初は2時とか3時に『家に着いたよ』とLINEも返ってきたのですが、そのうちそれも無くなってしまって。

親の言うことを素直に聞く年齢でもありませんし、日高さんのことを尊敬しきっているので、私にはどうにもできませんでした。条例とか、考えたこともなかったのですが、そうですよね……。ご迷惑をおかけしてしまって申し訳ありません」

父親から寄せられた「本人の代理の回答」

Aさんの父親に、彼女が日高氏の家に深夜通っていたことを知っていたかどうか電話で聞くと、「分かりません」と答えた。その後改めてAさんの所属事務所に事実確認の質問状を送ると、後日父親から架電があり「そのことは全部娘からは聞いてますので、保護者の確認を取っています」「遅い時間に日高さんのところに行ったのは、夜分遅くっていうのもあったので、私が送り迎えしたことがあります」と語った。

さらに、「娘はまだ未成年のため、私より代理でメールを送信させていただきます」として、父親からAさん本人のコメントが送られてきた。そこには、日高氏の自宅を訪れたことは認めつつも、音楽活動や今後のキャリアに関する相談が目的だったこと、両親ともに事前に把握し、了承していたことなどが綴られていた。

一方、Aさんの所属事務所から正式な文書回答はなかった。

日高氏が文書で寄せた回答

日高氏はどう答えるのか。日高氏が代表を務めるBMSGに問い合わせると、次のように文書で回答した。

--日高さんは2023年夏ごろ、SNSでAさんにDMを送り、それ以降、日高さんの自宅でたびたび会うようになったことは事実でしょうか。

「自宅兼スタジオで会ったことは事実で、軽率で誤解を招く行動であると指摘されても仕方ありません」

--東京都の青少年健全育成条例で外出制限がされている23時以降にAさんを呼び出し、午前4時以前の深夜に帰宅させていることについての見解は。

「たとえ必要な内容であったとしても、未成年の方とお会いするにはあまりに非常識な時間帯であり、配慮を大きく欠いていたことを反省しております」

--Aさんを自宅に呼び出す際、保護者に許可はとっていたのでしょうか。

「最初はお母さまと共に面会をしました。それ以降、彼女が来られる際には、お父さまが送迎していらっしゃったことで、許可をとっているという認識でおりました」

--Aさんに「タイプすぎる」などと好意を示すメッセージを送っていたことについて。

「Aさんとのやり取りでは、立場をわきまえない、そして未成年の方が相手という意識も足りない非常識なコミュニケーションだったと反省しています」

--Aさんは日高さんが運営するBMSGの活動にも関心を持ち、相談をしていたと聞いています。

「会った当初は、こちらから協業の打診はしましたが、それは結実しませんでした。最近になって弊社所属の可能性についてのご相談をいただきましたが、社内事情と、彼女のアーティストとしてのポテンシャルを高く感じていたのも考えると、うちでないほうがいいと判断しお断りをしております」

--日高さんは未成年のアーティストを預かり、プロデュースする立場にあります。改めて、Aさんとの関係は適切だといえるのでしょうか。

「適切とは言えません。大切なアーティストが成長していくうえでは技術的な面と精神的な面の双方から支えることが重要ですが、その支援のプロセスにも誤解を招く点がないかどうかにも最大限の配慮が必要です。

さらに未成年の方と夜中に会って話をするといったこと自体がやってはならないことであり、改めて猛省しております」

アイドルやアーティストに憧れる若者が多い昨今。未成年者が、そしてその保護者が安心して活動できるよう、体制を見つめ直すことが必要なのかもしれない。

