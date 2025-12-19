この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で「クリスマスイブに９割休業。売上を捨てて「最高益」を掴み取る丸亀製麺の脅威の逆張り経営戦略について解説」と題した動画を公開した。飲食業界のかき入れ時ともいえる日に、あえて休業を選択する丸亀製麺。その異例の決断の裏には、従業員の幸福を起点に企業の成長を目指す「心的資本経営」という緻密な戦略があった。



下矢氏によると、丸亀製麺は今年からクリスマスイブの夜間営業を取りやめる。この取り組みは「丸亀ファミリーナイト」と名付けられ、従業員が家族と大切な時間を過ごすことを目的としている。一見、売上を度外視したように見えるこの判断だが、下矢氏は3つの合理的な理由があると分析する。第一に、深刻な人手不足が続く飲食業界において、「従業員を大切にする会社」というイメージを確立し、人材確保と離職率低下につなげる狙いだ。第二に、安さや速さで勝負するファストフードの領域から脱却し、従業員の心の充足がもたらす質の高いサービスでブランド価値を高める効果がある。そして第三に、そもそもクリスマスイブにうどんを食べる客は少なく、売上への影響は限定的だという冷静な経営判断があるのだ。



この戦略の核となるのが、2023年9月からトリドールホールディングスが打ち出した「心的資本経営」という新たな経営コンセプトである。これは、従業員の幸福（ハピネス）が顧客の感動（カンドウ）を生み、それが企業の成長につながるという好循環「ハピカン繁盛サイクル」を創り出す考え方だ。下矢氏は、省人化や効率化がトレンドの飲食業界であえて「人」への投資を強化するこの逆張り戦略こそ、店内調理にこだわる丸亀製麺の強みを最大限に活かすための、極めて合理的な一手であると解説した。



