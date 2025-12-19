お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」（午後7時）で発した「スカし」を再定義した上で実際に「スカされた」芸能人を実名で告白した。

粗品は「THE W」の初審査員で強烈な存在感を示した。粗品が票を投じた電気ジュースの審査を行っている際、さらば青春の光、森田哲矢から「もう黙ってくれよ〜」とツッコミが入り「スカしたらあかんよ」と切り返して審査を続行。エルフの審査を長尺で展開した際もエルフ荒川から「粗品さ〜ん、すいません、本当にありがたいんですけど、『THE W』から出ていってくれませんか？ 迷惑なんです」とツッコミを被弾。仏頂面になりながら「スカしたな、お前もスカしたな。分かった分かった、OKOK」と切り返していた。

粗品は前段で「スカす」を再定義した上で「僕が実際に体験した『スカされ』にこのギャグで対応していきたいと思います。スカされたランキング、今までのベスト3いきます」と切り出した。

「第3位、嘉門タツオ。何があったかと言うと嘉門タツオから仕掛けてきたケンカがあったんですね。『粗品の毒舌は何か愛がない』とか言ってたかな。普通に『よくない』って」と説明。その嘉門に「『お前おもんないんじゃ、カス』とかを言ったんですよ。俺が1発目にやったアンサーに対し、嘉門タツオがそれに言及したんですよね。『いや本当にありがたいことですよ』って言ったんですよ。お前もスカしたな？」と語った。

続けて「2位は明石家さんま。（昨年のフジテレビ）27時間テレビで、文化祭っていうテーマで。（相方の）せいやが武田鉄矢のコスプレをしていた。せいやが性格が終わってる武田鉄矢のモノマネに入って、ボケるんですよ。『部活動のみんな！』『疲れても水は飲むな！』って。武田鉄矢のモノマネでね？ で、俺が『あかんよ』『昭和すぎるやろ！』ってツッコむねんけど。『いやあかんよ！』って、さんまさんが『あかん！ はい、よーし！ おしまい！』って言ったんです。お前もスカしたな！ これ酷いやろ」と語った。

最後に「僕が人生で一番スカされました。この人です、黒柳徹子」と打ち明けた。「徹子の部屋」出演前に入念な打ち合わせを実施。せいやのものまねレパートリーを黒柳と共有していたという。「ものまねのくだりになった時に、せいやがものまね1個やったのかな。その後に『相方さんもものまねできる？』みたいな。俺に振ってきて。で、俺はものまねできるなんて一言も言ってないんですよね」と状況を説明。結果、西田敏行さんのものまねをむちゃぶりされ「この時点で責任は黒柳徹子に生じてるの分かる？ ルール的に。この責任を全うせなあかんのよ。MCは」と語った。そして実際に披露すると「ほな、徹子さんは『努力は買う』。お前もスカしたな？ スカすなよ、マジで」と訴えた。

粗品は前段で「スカし」の意味を再定義している。食レポでボケた場合を具体例に挙げた。「カツカレー食べて、『このカツカレー、カレーの味しますね』。ボケるじゃないですか。そしたらMCの人が『はい、おもんなーい！』。これがスカしです。簡単で誰でも取れる笑いなんですよ。セコいねん。だから芸人以外に多い。挑戦しようと思っている人間を冷たくあしらう感じかな？ 愛ないよねっていう話なんです」と一気に語った。

粗品は今年のクイックジャパン（太田出版）VOL．180「粗品特集」のロングインタビューの中でも「スカし」「スカす」の定義について端的に説明している。「損得でいったら、自分が得をして、スカした相手のことを損させてしまうこと」と語っている。