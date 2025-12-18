KANGOL REWARDとのコラボを発表

卓球女子の長崎美柚（木下アビエル神奈川）が自身のインスタグラムを更新。アパレルブランド「KANGOL REWARD」とのコラボレーションアイテム第3弾の受注開始を報告した。ユニフォーム姿とは打って変わった私服風の着こなしを披露し、ファンから驚きと絶賛の声が上がっている。

長崎は、薄いパープルのTシャツに黒のロングスカートを合わせた姿を披露。サングラスをかけ、カメラに向かってポーズを決めるなど、普段の試合で見せる真剣な表情とは異なるリラックスしたモデル顔負けのスタイルを公開した。

長崎はインスタグラムで実際の画像を公開。「今回は第一弾の時のデザインを元にシンプルで普段使いしやすいようなアイテムにしました」と説明。「受注締切は1月26日（月）23:59までとなります！」とアピールしていた。同社公式インスタグラムでも同様に発表されると、ファンからも熱視線が注がれている。

「わはっ！素敵なお嬢さん とっても綺麗ですよ」

「普段使いしたくなるデザインですね。長崎選手の思いも含まれたデザインで素敵です」

「モデルさん？」

「超かわいい。キレイ。大好き。素敵なお洋服が似合っていて最高にかわいいですよ」

「私服いいですね！」

「美美美！」

「コラボ衣装だね。可愛いですね。美柚ちゃん。ますます大ファンになりそうだよ」

「美柚ちゃんモデルでも、オファーが沢山来そうですね」

世界ランキング15位の23歳・長崎は、14日まで香港で開催されたWTTファイナルズ香港の女子シングルスで8強入りしていた。



（THE ANSWER編集部）