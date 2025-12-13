³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤È¿··ÀÌóÄù·ë¤Ø½é´ü¸ò¾Ä¤â¡Ä¹ÔÊý¤Ï»Ø´ø´±¤Îµî½¢¼¡Âè¤«
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£12Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î³ùÅÄ¤Ï2015Ç¯¤Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2017Ç¯6·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£ÅÓÃæ¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìó5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»179»î¹ç½Ð¾ì40¥´¡¼¥ë33¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡ËÀ©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¡£2023Ç¯²Æ¤Ë¥»¥ê¥¨A¤Î¶¯¹ë¥é¥Ä¥£¥ª¤Ë²ÃÆþ¸å¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨½øÈ×¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø¼°Àï43»î¹ç½Ð¾ì¤Ç2¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤Ò¤¶¤ÎÉé½ý¤Ç·ç¾ì¤·¤¿3»î¹ç°Ê³°¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï22»î¹ç½Ð¾ì¤Ç2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï4°Ì¤È¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê³ùÅÄ¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè²Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µî½¢¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï³ùÅÄ¤ÎÂåÍý¿Í¤È¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é´ü¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Ï¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³ùÅÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿²¸»Õ¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤é¡¢¼«¿È¤Îµî½¢¤ò·èÃÇ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ³ùÅÄ¤ÏÍèµ¨¤â¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
