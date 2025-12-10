ヨーグルトにロングセラービスケット「ココナッツサブレ」を入れて、一晩寝かせると、チーズケーキのような味わいになる―。そんな情報が話題になっている。SNS上では、ヨーグルトの種類を変えるなど、試行錯誤しながらチャレンジする人々が登場している。



【写真】ヨーグルトにココナッツサブレぶっ刺し…見た目がすごい！

サブレが水分吸ってクッキー生地に

あるXユーザーが「いつぞや見つけた、ヨーグルトにサブレを突き刺して1日寝かしたらチーズケーキ化する話。また報告します」と投稿したのが始まり。共進牧場の「リッチザヨーグルト（400グラム）」にココナッツサブレ11枚が突き刺さった斬新な写真が印象的。翌日には「正真正銘のレアチーズケーキになっていました」と報告していた。



投稿は瞬く間に拡散され、大反響に。チーズケーキ化する原理としては、「ヨーグルトの水分がサブレに移る→サブレの糖分がヨーグルトに移る→サブレはチーズケーキ下部に敷いてあるクッキー生地になる」との考察が多かった。一方で、「リッチザヨーグルトは水分が少ないから、レアチーズ寄りの仕上がりになるのでは！？」との疑問の声もあった。



X上では実際に試す投稿があふれ、山口県で塗装ブース製作を行う「BUSTER BOOTH（＠BUSTER_BOOTH_）」もその一人。まずは、地元のやまぐち県酪乳業の「植物性脂肪そよ風ヨーグルト（380グラム）」にココナッツサブレ10枚を入れて、約12時間冷蔵庫で寝かせた。



「サブレの枚数が少なかった関係で、レアチーズというよりは水分を吸ってふやけたサブレとヨーグルトを食べている感じでした。これはこれで美味しかったですが、レアチーズ化としては失敗です」と振り返る。



「生乳100％じゃないとダメだよ」との指摘を活かし、次はトップバリュの「生乳100%プレーンヨーグルト（440グラム）」を使用。当初、ココナッツサブレは8枚にしていたが、Xの投稿を見た人から「少ない」と教えてもらい、最終的に16枚投入して12時間を経た。「サブレが水分を吸ってヨーグルトが水切り状態になり、口当たりがレアチーズに近いものになりました」と成功の模様。「『水切りヨーグルトで作った方が良い』という意見は、固形感が増してさらにレアチーズケーキに近づくのだと思います」と説明する。



「甘さが物足りない」と変更した点

そして3度目の挑戦にして、最適解を見つけたという。使ったのは、トップバリュの「バニラヨーグルト（375グラム）」と、今年11月に発売された「ココナッツサブレ シュークリーム味」。ココナッツサブレとビアードパパがコラボした商品で、カスタードのようにふんわりと甘い香りが特長。「以前使ったヨーグルトはプレーンタイプで甘くなかったので物足りなさを感じていたので、最初から味が付いているものを選びました」。



サブレは全て投入。夕方に仕込んで翌朝の約15時間後、さっくり混ぜて食べると、程よく酸味の効いたベイクドチーズケーキのよう…！



「材料を買ってきて簡単に作れるのが魅力です」。ぜひ、家族や友人と楽しんでみては。



（まいどなニュース・山脇 未菜美）