

HANA

7人組ガールズグループHANAが、TVアニメ『メダリスト』第2期（2026年1月24日放送開始）のオープニング主題歌に決定したことが発表された。HANAがアニメ主題歌を担当するのは今回が初となる。

【動画】公開されたTVアニメ『メダリスト』第2期PV第1弾

主題歌のタイトルは 「Cold Night」。迷いながらも夢へ向かって踏み出すすべての人の背中をそっと押す、温かく力強いナンバーに仕上がっている。

原作・アニメ『メダリスト』は、フィギュアスケートを舞台に、いのりと司が壁にぶつかりながらもまっすぐに夢を追い続ける姿を描いた物語。そのひたむきなテーマは、挑戦と成長を重ねてきたHANA自身の軌跡とも自然に重なり、今回のタイアップが実現した。

オープニング主題歌「Cold Night」は、ちゃんみなが作詞・作曲を担当。夢へ突き進む人、立ち止まりそうになる人、前が見えなくなる夜を過ごす人、そんな誰かが一歩を踏み出せるようにと願いを込めて制作された、HANAとしても新境地となるストレートな応援ソングだ。

公開されたPVでは、いち早く楽曲の一部を聴くことができる。

オープニング主題歌「Cold Night」は、1月24日にデジタル配信、1月28日にCDリリースが決定。９日よりCD予約もスタート。CDは完全生産限定盤の1形態のみの特別仕様。

ジャケットには、主人公・いのりがHANAのポーズをする描き下ろしイラスト。アニメファン・HANAファンの双方にとってコレクション必至のアイテムとなっており、さらに通常CDサイズより大きい “レコードサイズ仕様” での展開というこだわりもポイント。描き下ろしイラストの全貌は後日公開予定だ。

TVアニメ 『メダリスト』第2期 は、2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット “NUMAnimation” 枠ほかにて放送開始予定。

HANAコメント

こんにちは！この度アニメ『メダリスト』のオープンニング主題歌を担当します、HANAです！「Cold Night」は成長しながら、夢に向かって挑戦し、頑張っている人たちに向けた応援歌です。どれだけ転んでも何度だって立ち上がって突き進めば絶対夢は叶うと信じてるし、私たちHANAはそんな人たちの背中を全力で押していきたいと思っています。私たちの音楽が一人でも前を向けるきっかけになっていただけたら嬉しいです。ぜひアニメ『メダリスト』と一緒に、この曲を楽しんでください！