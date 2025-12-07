¡ÖÀÇÄ´¤Ï¡È·ù¤ï¤ìÌò¡É¡×¸ºÀÇ¥á¥Ë¥å¡¼ÊÂ¤ÖÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¸µ²ñÄ¹¤¬·Ù¾â ºâ¸»¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤É¤³¤Ø¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û| TBS NEWS DIG
Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¡£¤³¤ì¤òÇÛÉÛ¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¼«¼£ÂÎ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·ù¤ï¤ìÌò¤À¤Ã¤¿ÀÇÄ´¡Ö¥ï¥é¿Í·Á¤Ë¥¯¥®¤â¡Ä¡×¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿
À¯ÉÜ¤¬¿ä¾©¤â¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤Ë»È¤¦Í½Äê¤Ê¤¤¡×
Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡©
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö(¥±¡¼¥)¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×
ºàÎÁÈñ¤Ê¤É¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ç¤¤º¡¢ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ÎÅÝ»º¤âµÞÁý¡£ÄÌ¾ï¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤·¤Î¥±¡¼¥¤â¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î¶ñºà¤â¤¹¤Ù¤ÆÃÍ¾å¤¬¤ê¡£
¥«¥Í¥Ï¥Ä¿©ÉÊ¡¦´ë²è³«È¯Éô¡¡À¾Ë¼Íº ÉôÄ¹
¡Ö¥Û¥¿¥Æ¤òÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
²Á³Ê¹âÆ¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¹¹¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤¬...
ÎëÌÚ·ûÏÂ ÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ê11·î21Æü¡Ë
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¡¢º£¤Î²Á³Ê¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤ªÊÆ¤òÇã¤¨¤Ê¤¤Êý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ...¡×
À¯ÉÜ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³È½¼¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇŽ¤1¿ÍÅö¤¿¤ê3000±ß¤Û¤É¤Î¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×ÇÛÉÛ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¼£ÂÎÂ¦¤«¤é¤ÏÁá¡¹¤Ë°ÛÏÀ¤â...
Âçºå¡¦¸òÌî»Ô¡¡»³ËÜ·Ê »ÔÄ¹
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤Ë¡Ê¸òÉÕ¶â¤ò¡Ë»È¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£·ÐÈñ¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ÇŽ¤¤½¤ÎÊ¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
Âçºå¡¦¸òÌî»Ô¤Î»³ËÜ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÐÈñÎ¨¤¬20¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢ÆÃÄê¤Î¶È³¦¤Ø¤ÎÍø±×Í¶Æ³¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÈãÈ½¡£¸òÉÕ¶â¤Ï¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶â¡×¤ä¡Öµë¿©Èñ¡×¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦¸òÌî»Ô »³ËÜ»ÔÄ¹¡Ê5Æü¡Ë
¡ÖÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î´é¿§¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏŽ¤¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×
3Æü¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ž¢ÇÛÉÛ¤·¤Ê¤¤Ž£¤È·è¤á¤¿¤È¤³¤í¤â¡£
¿ù±º¤ß¤º¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¹¾¸ÍÀî¶è¤Ï¡Ø¤ª¤³¤á·ô¡Ù¤òÇÛÉÛ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¶èÌ±¤Ï¤³¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡½¡½¤ªÊÆ¿©¤Ù¤ë¤Î¹¥¤¡©
¹¾¸ÍÀî¶èÌ±
¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö½ÐÍè¤ì¤Ð¤½¤ÎÊÕ¡Ê¤ª¤³¤á·ôÇÛÉÛ¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¹¾¸ÍÀî¶èÌ±
¡Öº£¤¸¤ã3000±ß¤Ç¥³¥á¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢5kg¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ê¤ª¤³¤á·ô¤Ï¡Ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
½»Ì±¤Î»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Ï¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×ÇÛÉÛ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Äã½êÆÀ¼ÔÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ž¢¸½¶âµëÉÕŽ£¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¡£
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ò¿ä¾©¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÈÎÇäÅ¹¤«¤é¤â...
ÊÆ²°¤Î¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¡µÈÅÄ¸ù ÂåÉ½¡Ê5Æü¡Ë
¡ÖÄ¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬Åª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÄË´¶¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¾Ç¯¡¦1Ç¯¡¢¹ñÌ±¤¬¤½¤Î¤ª¤³¤á·ô¤ÇÀ¸³è¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤±¾Æ¿Ï¤ß¤¿¤¤¤ÊŽ¤¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤ÎÀ¯ºö¤Ê¤Î¤Ç¡×
Æñ¤·¤¤¤«¤¸¼è¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¡£¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëºâ¸»¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ï¥é¿Í·Áºî¤é¤ì¤¿¡×¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¤Ï¡È·ù¤ï¤ìÌò¡É
2ÆüŽ¤¹ñ¤ÎºâÀ¯¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¿³µÄ²ñ¤¬¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤Ë°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¡£
ºâÀ¯À©ÅÙÅù¿³µÄ²ñ¡¡½½ÁÒ²íÏÂ ²ñÄ¹¡Ê2Æü¡¦ºâÌ³¾Ê¡Ë
¡ÖºâÌ³ºâÀ¯Í¾ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡×
°ÂÄêÅª¤Êºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç·è¤á¤¿ÊäÀµÍ½»»18Ãû±ß¤Î¤¦¤Á¡¢11Ãû±ß¤Ï¹ñºÄ¤ËÍê¤ë¾õ¶·¡£¡Ö°ÂÄêÅª¤Êºâ¸»¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ¶â¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤â¡¢²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Æü¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ë¤Ï¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡ÖÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¡×¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¤ÎµÄÏÀ¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¸ºÀÇ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¢§Ž¢½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¡×¢§¡Ö¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤Î¸ºÀÇ¡×¢§¡ÖÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈó²ÝÀÇÏÈ¤Î³ÈÂç¡×¤Ê¤É¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Âå¤ï¤ê¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¤ÎÁýÀÇ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¹µ¤¨ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¤È¤¤¤¨¤ÐŽ¤¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢ÁíÍýÁíºÛ¤Ç¤¹¤é¸ý½Ð¤·¤ò¤¿¤á¤é¤¦¡ÖÀ»°è¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡ÈÀÇÀ©¤Î¸¢°Ò¡É¡£É¬Í×¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Î¶¯¤¤ÁýÀÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
¤½¤ÎÀÇÄ´²ñÄ¹¤ò6Ç¯Ì³¤á¤¿¡¢ÌîÅÄµ£¡¦¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ÎÁ°¿È¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÈÇä¾åÀÇÆ³Æþ¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ...
¸µ¼«Ì±ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¡¡ÌîÅÄµ£¡¦¸µ½°±¡µÄ°÷
¡Ö¥ï¥é¿Í·Á¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¯¥®¤òÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢»ÔÃæ°ú¤²ó¤µ¤ì¤Æ¡£¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×
ÀÇÀ©¸«Ä¾¤·¤ÎµÄÏÀ¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¡£¤«¤Ä¤ÆŽ¤¤½¤ÎÀÇÄ´²ñÄ¹¤ò6Ç¯Ì³¤á¤¿ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ...
¸µ¼«Ì±ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¡¡ÌîÅÄµ£¡¦¸µ½°±¡µÄ°÷
¡ÖÅÞÀÇÄ´¤Ï¡Ø·ù¤ï¤ìÌò¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÁýÀÇ¤Ï¤ß¤ó¤Ê·ù¤À¤«¤é¡£¹ñÌ±¤«¤é´î¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÞÀÇÄ´¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡È·ù¤ï¤ìÌò¡É¤ÎÀÇÄ´¤Ï¤É¤³¤Ø... ¡ÖÊüÌ¡ºâÀ¯¡×¤Ë·Ù¾â
¤¿¤À¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼«Ì±ÅÞÀÇÄ´¤Ë¤âÊÑ²½¤¬...
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®Ìî»û¸ÞÅµ ÀÇÄ´²ñÄ¹¡Ê2Æü¡Ë
¡Ö¿·¤¿¤ÊÀÇÄ´¤ÎÂÎÀ©¤Î²¼¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×
ºâÀ¯µ¬Î§ÇÉ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÜÂôÁ°²ñÄ¹¤Ï¸òÂå¡£¤½¤Î¸åÇ¤¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾®Ìî»û²ñÄ¹¤Ï¡¢ÁíÍý¤Î°Õ¸þ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®Ìî»û¸ÞÅµ ÀÇÄ´²ñÄ¹¡Ê3Æü¡Ë
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³§¤µ¤ó½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¤ä¸ºÀÇ¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÌîÅÄ¸µÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¸µ¼«Ì±ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¡¡ÌîÅÄµ£¡¦¸µ½°±¡µÄ°÷
¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡¢ËüºÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëºâÀ¯¡Ù¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ØÊüÌ¡ºâÀ¯¡Ù¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¡¦Êë¤é¤·¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÀè¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÍ×Ë¾¤Ë´Å¤¤´é¤ò¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×
º£²ó¤ÎÀÇÀ©¸«Ä¾¤·¤ÎµÄÏÀ¤ÏŽ¤¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£